Uyuşturucu soruşturması: Üç isim pozitif çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Çağla Boz, Hakan Yıldız ve Koray Beşli’nin testleri pozitif çıktı. Aynı soruşturmada Berna Arıcı... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları açıklandı.Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde 3 kişinin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, oyuncular Çağla Boz, Hakan Yıldız ve Koray Beşli’nin testleri pozitif sonuç verdi. Aynı soruşturmada Berna Arıcı, Nevin Şimşek, Alya Şahinler ve Fatıma Sena Bilgin’in testlerinin ise negatif olduğu belirtildi.

