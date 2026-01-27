https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/suriye-trump-suriyenin-yeniden-imarina-destek-vermek-uzere-washingtonun-hazir-oldugunu-dile-getirdi-1103079069.html
Suriye: Trump, Suriye’nin yeniden imarına destek vermek üzere Washington’un hazır olduğunu dile getirdi
Şara’nın Trump ile gerçekleştirdiği kapsamlı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirildiği... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump'la uzun bir telefon görüşmesinde Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin gelişmeleri ele aldı.Açıklamaya göre Trump, ekonomi alanına da değinerek yatırımın teşvik edilmesi ve sermaye için cazip bir ortam hazırlanması yoluyla Suriye’nin yeniden imarına destek vermek üzere Washington’un hazır olduğunu dile getirdi.Şara ise, ülkesinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve iç barışın korunmasına olan bağlılığını vurgularken, terör örgütleriyle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Yeni Suriye’nin diyalog ve aktif diplomasi temelinde tüm taraflarla işbirliğine açık olduğu ifade edildi.
