Trump, Beyaz Saray’a Putin’le olan fotoğrafını astı
Trump, Beyaz Saray’a Putin’le olan fotoğrafını astı
ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Alaska’da yapılan tarihi ABD-Rusya zirvesi sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gönderilen ortak fotoğrafı Beyaz Saray’da West Wing (Batı Kanadı) ile başkanlık konutunu birbirine bağlayan holün duvarına astı.PBS muhabiri Elizabeth Landers, sosyal medya platformu X’te paylaştığı gönderide, Trump ile Putin’in Alaska zirvesinde birlikte verdikleri resmi pozu gösteren bir fotoğrafın, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nı başkanlık konutuyla birleştiren holde asılı olduğunu yazdı. Landers’in paylaştığı fotoğrafın hemen altında ise Trump’ın torununun elini tuttuğu başka bir çerçeveli fotoğraf yer alıyor.Sputnik, duvarda asılı bulunan Putin-Trump fotoğrafının boyut ve kompozisyon açısından, Putin’in Alaska zirvesinden sonra Trump’a gönderdiği ve Trump’ın 22 Ağustos’ta Oval Ofis’te kameralara gösterdiği baskıyla tamamen aynı olduğunu belirledi.Rusya ve ABD liderleri, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kenti yakınlarındaki Elmendorf-Richardson askeri üssünde bir araya gelmişti. Görüşmelerde Ukrayna’daki çatışmanın çözüm yolları ele alınmış, her iki lider de zirveyi olumlu olarak nitelendirmişti. Zirve sonrası açıklamasında Putin, sürecin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek sonuca ulaşabileceğini ve Rusya’nın uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu vurgulamıştı.
00:31 28.01.2026
© Fotoğraf: Elizabeth Landers/XTrump ve Putin'in Beyaz Saray'daki ortak fotoğrafı
ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Alaska’da yapılan tarihi ABD-Rusya zirvesi sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gönderilen ortak fotoğrafı Beyaz Saray’da West Wing (Batı Kanadı) ile başkanlık konutunu birbirine bağlayan holün duvarına astı.
PBS muhabiri Elizabeth Landers, sosyal medya platformu X’te paylaştığı gönderide, Trump ile Putin’in Alaska zirvesinde birlikte verdikleri resmi pozu gösteren bir fotoğrafın, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nı başkanlık konutuyla birleştiren holde asılı olduğunu yazdı. Landers’in paylaştığı fotoğrafın hemen altında ise Trump’ın torununun elini tuttuğu başka bir çerçeveli fotoğraf yer alıyor.
Sputnik, duvarda asılı bulunan Putin-Trump fotoğrafının boyut ve kompozisyon açısından, Putin’in Alaska zirvesinden sonra Trump’a gönderdiği ve Trump’ın 22 Ağustos’ta Oval Ofis’te kameralara gösterdiği baskıyla tamamen aynı olduğunu belirledi.
Rusya ve ABD liderleri, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kenti yakınlarındaki Elmendorf-Richardson askeri üssünde bir araya gelmişti. Görüşmelerde Ukrayna’daki çatışmanın çözüm yolları ele alınmış, her iki lider de zirveyi olumlu olarak nitelendirmişti. Zirve sonrası açıklamasında Putin, sürecin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek sonuca ulaşabileceğini ve Rusya’nın uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu vurgulamıştı.
DÜNYA
Trump: Ukrayna görüşmelerinde ‘çok iyi gelişmeler’ yaşanıyor
Dün, 21:28
