Dışişleri Bakanı Fidan: İran’a saldırmak yanlış olur
12:21 28.01.2026 (güncellendi: 12:22 28.01.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Hakan Fidan, Al Jazeera’ye verdiği röportajda İran’a saldırının yanlış olacağını söyleyerek “Amerikalı dostlarıma tavsiyem şu; İran ile dosyaları tek tek kapatın” ifadelerini kullandı.
Al Jazeera İngilizce, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile röportajı anons ederken “Türkiye Dışişleri Bakanı, İran’a saldırmanın doğru hamle olmayacağını söyledi. Hakan Fidan, Tahran’ın tekrar müzakereye hazır olduğunu ve Washington’a tavsiyesinin İran ile sorunları adım adım çözmesi gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.
Dışişleri bakanının Al Jazeera’den Resul Serdar’a verdiği röportajda daha sonra Hakan Fidan’ın sözlerine yer verildi:
İran’a saldırı yanlış. Savaşa tekrar başlatmak yanlış. İran nükleer konusunda tekrar müzakereye hazır.
Benim Amerikalı dostlara tavsiyem şu; İran ile dosyaları tek tek kapatın. Nükleer dosyalarla başlayın, onu kapatın, sonra bir diğerini. Hepsini bir paket haline getirmeyin.
Yani hepsini tek bir paket olarak getirirseniz, bu, İranlı dostlarımız açısından sindirilmesi zor olur. Dolayısıyla gerçekten işlemesi ve süreci baştan sonra yürütmesi de zor olur.
Ve bazen bu, onlar için küçük düşürücü görünebilir. Bunu sadece kendilerine değil, aynı zamanda ülke liderliğine de anlatmak çok zor olur.
Dolayısıyla, eğer işleri biraz daha tolere edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum.
'İran yeni bölgesel düzende yer bulabilir'
Hakan Fidan, Resul Serdar’ın “Bazı analistler ABD’nin esas olarak güçlü merkezi devletlerle çalıştığı ve devlet dışı aktörleri dışarıda bıraktığı yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıktığını savunuyor. Bu tabloda İran nereye oturuyor ya da nerede yer almalı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
İran aslında bu tabloda mükemmel bir yere oturabilir, yer bulabilir. Mevcut durumdan söz etmiyorum. İran’ın sahip olduğu yetenek ve kapasiteden, neler yapabileceğinden bahsediyorum.
İki ay önce İran’dayken İranlı dostlarıma karşı oldukça açık konuştum. Çünkü bölgede güven oluşturmaları gerekiyor. Bölge ülkeleri tarafından nasıl algılandıklarına dikkat etmeleri gerekiyor.
Çünkü onlar bir yere gitmiyor, biz de bir yere gitmiyoruz. Bu neden önemli? Çünkü ulus-devlet sistemi içinde ne kadar farklı ideolojiler, rejimler, mezhepler ve diğer unsurlar olursa olsun, bölgemizde nasıl iş birliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız.