Dışişleri Bakanı Fidan: İran’a saldırmak yanlış olur

Çünkü onlar bir yere gitmiyor, biz de bir yere gitmiyoruz. Bu neden önemli? Çünkü ulus-devlet sistemi içinde ne kadar farklı ideolojiler, rejimler, mezhepler ve diğer unsurlar olursa olsun, bölgemizde nasıl iş birliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız.