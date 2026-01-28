Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-dolari-yoyo-gibi-asagi-yukari-oynatabilirdim-1103082035.html
Trump: Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim
Trump: Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, dolardaki değer kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, doların seyrinden memnun olduğunu belirtirken, "Doları yoyo gibi aşağı yukarı... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T04:37+0300
2026-01-28T04:37+0300
dünya
abd
dolar
dolar fiyatı beklentisi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748067_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f742e8c97198d1aa119cdcfbe0a542b4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump Iowa'da basın mensupları ile görüşmesinde dolardaki değer kaybı sorusunu yanıtladı.Doların değer kaybı sorusuna Trump, şu yanıtı verdi:Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifaade ederken doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını ve bunun adil olduğunu kaydetti.Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95.6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1.20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-kuba-cok-yakinda-iflas-edecek-1103081619.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748067_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d8954140c16fef518b677881cde53050.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, dolar, dolar fiyatı beklentisi, donald trump
abd, dolar, dolar fiyatı beklentisi, donald trump

Trump: Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim

04:37 28.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, dolardaki değer kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, doların seyrinden memnun olduğunu belirtirken, "Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Iowa'da basın mensupları ile görüşmesinde dolardaki değer kaybı sorusunu yanıtladı.
Doların değer kaybı sorusuna Trump, şu yanıtı verdi:
Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor. (Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim.
Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifaade ederken doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını ve bunun adil olduğunu kaydetti.
Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95.6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1.20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
DÜNYA
Trump: Küba çok yakında iflas edecek
01:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала