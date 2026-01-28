https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-dolari-yoyo-gibi-asagi-yukari-oynatabilirdim-1103082035.html
Trump: Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim
ABD Başkanı Donald Trump, dolardaki değer kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, doların seyrinden memnun olduğunu belirtirken, "Doları yoyo gibi aşağı yukarı... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T04:37+0300
2026-01-28T04:37+0300
2026-01-28T04:37+0300
dünya
abd
dolar
dolar fiyatı beklentisi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748067_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f742e8c97198d1aa119cdcfbe0a542b4.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748067_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d8954140c16fef518b677881cde53050.jpg
abd, dolar, dolar fiyatı beklentisi, donald trump
Trump: Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim
ABD Başkanı Donald Trump, dolardaki değer kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, doların seyrinden memnun olduğunu belirtirken, "Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Iowa'da basın mensupları ile görüşmesinde dolardaki değer kaybı sorusunu yanıtladı.
Doların değer kaybı sorusuna Trump, şu yanıtı verdi:
Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor. (Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim.
Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifaade ederken doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını ve bunun adil olduğunu kaydetti.
Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95.6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1.20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.