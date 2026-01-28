https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-dolari-yoyo-gibi-asagi-yukari-oynatabilirdim-1103082035.html

Trump: Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim

Trump: Doları yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim

ABD Başkanı Donald Trump, dolardaki değer kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, doların seyrinden memnun olduğunu belirtirken, "Doları yoyo gibi aşağı yukarı...

ABD Başkanı Donald Trump Iowa'da basın mensupları ile görüşmesinde dolardaki değer kaybı sorusunu yanıtladı.Doların değer kaybı sorusuna Trump, şu yanıtı verdi:Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifaade ederken doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını ve bunun adil olduğunu kaydetti.Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95.6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1.20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

