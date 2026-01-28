https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trabzon-valiliginden-deprem-aciklamasi-1103081287.html
Trabzon Valiliği'nden deprem açıklaması
Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem Trabzon’da da hissedildi. Trabzon Valiliği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
Trabzon Valiliği, Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Açıklamada, AFAD başta olmak üzere ilgili birimlerin saha tarama çalışmalarını hızla tamamladığı belirtildi. Olayla ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı açıklandı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
trabzon
Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem Trabzon’da da hissedildi. Trabzon Valiliği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını açıkladı.
Trabzon Valiliği, Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamada, AFAD başta olmak üzere ilgili birimlerin saha tarama çalışmalarını hızla tamamladığı belirtildi. Olayla ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı açıklandı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.