Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı: '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor'

Günlük sadece 10 kişilik rezervasyon alan ve '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor' açıklamalarıyla gündeme gelen... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medyada gündeme gelen hamburger restoranı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaplan, yalnızca rezervasyon ile günde sadece 10 kişiye servis yapan ve '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor' açıklamalarını yapan restorana satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatıldığını bildirdi.Açıklamasında Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

