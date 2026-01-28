Türkiye
Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı: '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor'
Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı: '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor'
Günlük sadece 10 kişilik rezervasyon alan ve '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor' açıklamalarıyla gündeme gelen... 28.01.2026
2026-01-28T00:32+0300
2026-01-28T00:32+0300
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medyada gündeme gelen hamburger restoranı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaplan, yalnızca rezervasyon ile günde sadece 10 kişiye servis yapan ve '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor' açıklamalarını yapan restorana satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatıldığını bildirdi.Açıklamasında Kaplan, şu ifadeleri kullandı:
00:32 28.01.2026
Günlük sadece 10 kişilik rezervasyon alan ve '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor' açıklamalarıyla gündeme gelen hamburgerciye Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medyada gündeme gelen hamburger restoranı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaplan, yalnızca rezervasyon ile günde sadece 10 kişiye servis yapan ve '8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor' açıklamalarını yapan restorana satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatıldığını bildirdi.
Açıklamasında Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.

İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.

Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız.

