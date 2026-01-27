https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/sele-kapilan-aracin-surucusu-agac-dalina-tutunarak-kurtuldu-1103080179.html
Sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak kurtuldu
Sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak kurtuldu
Muğla'nın Datça'da sele kapılan bir araçtaki sürücü dere yatağına yuvarlandıktan sonra ağaç dalına tutunarak hayatta kalmayı başardı.
Muğla’nın Datça ilçesinde Karaköy Mahallesi’nde Ahmet Ural’ın kullandığı arazi aracı şiddetli yağış nedeniyle debisi artan dereye yuvarlandı. Sele kapılan Ural bir ağacın dalına tutundu ve cep telefonuyla eşini aradı.Jandarma, itfaiye ve Muğla Arama Kurtarma ekipleri Ural'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak kurtuldu
Muğla’nın Datça'da sele kapılan bir araçtaki sürücü dere yatağına yuvarlandıktan sonra ağaç dalına tutunarak hayatta kalmayı başardı.
Muğla’nın Datça ilçesinde Karaköy Mahallesi’nde Ahmet Ural’ın kullandığı arazi aracı şiddetli yağış nedeniyle debisi artan dereye yuvarlandı.
Sele kapılan Ural bir ağacın dalına tutundu ve cep telefonuyla eşini aradı.
Jandarma, itfaiye ve Muğla Arama Kurtarma ekipleri Ural'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.