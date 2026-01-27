https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/sele-kapilan-aracin-surucusu-agac-dalina-tutunarak-kurtuldu-1103080179.html

Sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak kurtuldu

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Datça'da sele kapılan bir araçtaki sürücü dere yatağına yuvarlandıktan sonra ağaç dalına tutunarak hayatta kalmayı başardı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T23:35+0300

2026-01-27T23:35+0300

2026-01-27T23:35+0300

türki̇ye

muğla

datça

sel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103080022_0:214:1600:1114_1920x0_80_0_0_20eb1a4849f3cffd47df2353e98dfea5.jpg

Muğla’nın Datça ilçesinde Karaköy Mahallesi’nde Ahmet Ural’ın kullandığı arazi aracı şiddetli yağış nedeniyle debisi artan dereye yuvarlandı. Sele kapılan Ural bir ağacın dalına tutundu ve cep telefonuyla eşini aradı.Jandarma, itfaiye ve Muğla Arama Kurtarma ekipleri Ural'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2026

Sputnik Türkiye

muğla, datça, sel