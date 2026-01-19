Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/konut-satisinda-yeni-donem-geliyor-zorunlu-olacak-hirsizlik-ve-dolandiricilik-gibi-bircok-riski-1102853840.html
Konut satışında yeni dönem geliyor, zorunlu olacak: 'Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi birçok riski ortadan kaldıracak'
Konut satışında yeni dönem geliyor, zorunlu olacak: 'Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi birçok riski ortadan kaldıracak'
19.01.2026
Taşınmaz satışlarında ödeme süreçlerinin daha güvenli hale getirilmesi için önemli bir adım atılıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini konut ve arsa satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Düzenleme ile dolandırıcılık ve kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor.1 Mayıs’tan itibaren zorunlu olacakTaşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, 1 Mayıs 2026 itibarıyla taşınmaz satışlarında ödeme; nakit, havale veya EFT yoluyla yapılsa dahi Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece satış bedeli, tapu devriyle eş zamanlı olarak güvenli biçimde aktarılacak.Kayıt dışılık ve riskler azalacakMevcut uygulamada taraflar arasında doğrudan yapılan ödemeler, dolandırıcılık, sahte para, hırsızlık ve kayıt dışı işlemler gibi riskler doğurabiliyor. Yeni sistemle birlikte yüksek miktarda nakit taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak, para transferi güvenli bir zemine taşınacak.Sistem hem toplum hem sektör için faydalıTürkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirterek şunları söyledi:“Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak.”Para tapu devriyle eş zamanlı aktarılacakTaylan’ın verdiği bilgilere göre; belirlenen bankalarda açılacak hesaplara satış bedeli bloke edilecek. e-Devlet üzerinden alınan referans numarasıyla tapu işlemleri başlatılacak. Tapu devri tamamlandığında, tapu dairesinin onayıyla para satıcının hesabına aktarılacak. Olumsuz bir durumda ise bedel güvenli şekilde korunacak.
Konut satışında yeni dönem geliyor, zorunlu olacak: 'Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi birçok riski ortadan kaldıracak'

14:07 19.01.2026
Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık, sahte para ve kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi 1 Mayıs 2026’dan itibaren zorunlu hale geliyor. Yeni uygulamayla satış bedeli, tapu devriyle eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirerek alıcı ve satıcıyı koruyacak.
Taşınmaz satışlarında ödeme süreçlerinin daha güvenli hale getirilmesi için önemli bir adım atılıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini konut ve arsa satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Düzenleme ile dolandırıcılık ve kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor.

1 Mayıs’tan itibaren zorunlu olacak

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, 1 Mayıs 2026 itibarıyla taşınmaz satışlarında ödeme; nakit, havale veya EFT yoluyla yapılsa dahi Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece satış bedeli, tapu devriyle eş zamanlı olarak güvenli biçimde aktarılacak.

Kayıt dışılık ve riskler azalacak

Mevcut uygulamada taraflar arasında doğrudan yapılan ödemeler, dolandırıcılık, sahte para, hırsızlık ve kayıt dışı işlemler gibi riskler doğurabiliyor. Yeni sistemle birlikte yüksek miktarda nakit taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak, para transferi güvenli bir zemine taşınacak.

Sistem hem toplum hem sektör için faydalı

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak.”

Para tapu devriyle eş zamanlı aktarılacak

Taylan’ın verdiği bilgilere göre; belirlenen bankalarda açılacak hesaplara satış bedeli bloke edilecek. e-Devlet üzerinden alınan referans numarasıyla tapu işlemleri başlatılacak. Tapu devri tamamlandığında, tapu dairesinin onayıyla para satıcının hesabına aktarılacak. Olumsuz bir durumda ise bedel güvenli şekilde korunacak.
Kanun teklifi TBMM'de: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren teklifte hangi maddeler var?
9 Ocak, 13:52
