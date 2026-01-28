Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/slovakya-abnin-rus-gaziyla-ilgili-kararini-mahkemeye-tasiyacagiz-1103099784.html
Slovakya: AB'nin Rus gazıyla ilgili kararını mahkemeye taşıyacağız
Slovakya: AB'nin Rus gazıyla ilgili kararını mahkemeye taşıyacağız
Sputnik Türkiye
AB'nin Rus gazından vazgeçme planlarına karşı çıkan ülkelerden Slovakya, aleyhte oy vermesine rağmen kabul edilen kararı mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T16:03+0300
2026-01-28T16:03+0300
dünya
avrupa
slovakya
ab
ab konseyi
rusya
rus doğal gazı
robert fico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103099384_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ea74b9e30e983340d6ae0438ea633489.jpg
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, AB'nin Rus gazından kademeli olarak vazgeçme planına (REPowerEU) aleyhte oy kullandıklarını belirtti.Blanar, adil ve Slovakya gibi ülkeler için gerçekçi olmadığı gerekçesiyle bu karara AB mahkemesinde itiraz edeceklerini ifade etti.🗣Blanar'ın açıklaması şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/fico-ukraynadaki-catisma-bittikten-sonra-herkes-rusyaya-is-yapmaya-kosacak-1103077073.html
slovakya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103099384_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8d5a9b1062c0f55925f48848b3cd56b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, slovakya, ab, ab konseyi, rusya, rus doğal gazı, robert fico
avrupa, slovakya, ab, ab konseyi, rusya, rus doğal gazı, robert fico

Slovakya: AB'nin Rus gazıyla ilgili kararını mahkemeye taşıyacağız

16:03 28.01.2026
© МИД РФ / Multimedya arşivine gidinМинистр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар
Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
AB'nin Rus gazından vazgeçme planlarına karşı çıkan ülkelerden Slovakya, aleyhte oy vermesine rağmen kabul edilen kararı mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, AB'nin Rus gazından kademeli olarak vazgeçme planına (REPowerEU) aleyhte oy kullandıklarını belirtti.

Blanar, adil ve Slovakya gibi ülkeler için gerçekçi olmadığı gerekçesiyle bu karara AB mahkemesinde itiraz edeceklerini ifade etti.

🗣Blanar'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün Brüksel'de AB'ye üye ülkeler, REPowerEU düzenlemesi, yani Rus gazı ithalatının kademeli olarak durdurulması konusunda oylama yaptı. Slovakya, bu öneriye aleyhte oy kullandı. Ancak, AB Konseyi üyelerinin nitelikli çoğunluğunun oyu ile kabul edildiğinden, REPower EU düzenlenmesi, olumsuz tutumumuza rağmen onaylandı.

Diğer ülkelerin gerçek olanaklarını ve özelliklerini yansıtmayan kararları kabul edemeyiz. Bu nedenle, AB Mahkemesi'ne başvurarak, Rus enerji kaynaklarının ithalatını yasaklayan REPowerEU düzenlemesinin iptal edilmesine yönelik süreci başlatacağız.

Aleyhteki tutumuna rağmen, Slovakya Avrupa enerji politikasında yapıcı bir ortak olmaya devam ediyor. Birliğin enerji güvenliğini güçlendirecek, ancak aynı zamanda tüm üye ülkeler, özellikle de altyapı ve coğrafi konum açısından en savunmasız olanlar için adil, gerçekçi ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir geçiş sağlayacak çözümleri aktif olarak desteklemeye devam edeceğiz."

Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
DÜNYA
Fico: Ukrayna’daki çatışma bittikten sonra herkes Rusya’ya iş yapmaya koşacak
Dün, 19:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала