Slovakya: AB'nin Rus gazıyla ilgili kararını mahkemeye taşıyacağız

"Bugün Brüksel'de AB'ye üye ülkeler, REPowerEU düzenlemesi, yani Rus gazı ithalatının kademeli olarak durdurulması konusunda oylama yaptı. Slovakya, bu öneriye aleyhte oy kullandı. Ancak, AB Konseyi üyelerinin nitelikli çoğunluğunun oyu ile kabul edildiğinden, REPower EU düzenlenmesi, olumsuz tutumumuza rağmen onaylandı.

Diğer ülkelerin gerçek olanaklarını ve özelliklerini yansıtmayan kararları kabul edemeyiz. Bu nedenle, AB Mahkemesi'ne başvurarak, Rus enerji kaynaklarının ithalatını yasaklayan REPowerEU düzenlemesinin iptal edilmesine yönelik süreci başlatacağız.

Aleyhteki tutumuna rağmen, Slovakya Avrupa enerji politikasında yapıcı bir ortak olmaya devam ediyor. Birliğin enerji güvenliğini güçlendirecek, ancak aynı zamanda tüm üye ülkeler, özellikle de altyapı ve coğrafi konum açısından en savunmasız olanlar için adil, gerçekçi ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir geçiş sağlayacak çözümleri aktif olarak desteklemeye devam edeceğiz."