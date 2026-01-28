https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/sgk-ve-bag-kurlular-icin-emekli-maasi-sorgulama-ekrani-veriler-e-devlete-yuklendi-1103091498.html

SGK ve Bağ-Kur’lular için emekli maaşı sorgulama ekranı: Veriler e-Devlet'e yüklendi

SGK ve Bağ-Kur’lular için emekli maaşı sorgulama ekranı: Veriler e-Devlet'e yüklendi

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur'luyu ilgilendiren emekli olunduğunda alınacak tahmini maaşa ilişkin tüm veriler e-Devlet'e yüklendi. 3 bin 600 gün ve üzeri primi... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur’lunun merakla beklediği emekli maaşı bilgileri e-Devlet sistemine yüklendi. Çalışanlar, emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını artık resmi veriler üzerinden hesaplayabiliyor.3 bin 600 gün primi olanlar hesaplama yapabiliyorNTV'nin haberine göre, SSK ya da Bağ-Kur’lu olan ve 3 bin 600 günden fazla prim günü bulunan herkes, e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşını öğrenebiliyor. Prim yatırılmaya devam ettikçe maaş tutarı da her ay artış gösteriyor.Prim tutarı maaşı belirliyorEmekli aylığını belirleyen en önemli unsur, SGK’ya bildirilen prim kazancı.Asgari ücretten gösterilmesine dikkatBazı işverenlerin, primleri asgari ücretten gösterip kalan tutarı elden ödediğine dikkat çekiliyor. Bu durumu kabul eden çalışanların emekli maaşları, ileride en düşük emekli maaşı seviyesinde kalabiliyor. Hak kaybı yaşamamak için primlerin gerçek kazanç üzerinden yatırılması gerektiği vurgulanıyor.e-Devlet’ten nasıl öğrenilir?

