https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/sgk-ve-bag-kurlular-icin-emekli-maasi-sorgulama-ekrani-veriler-e-devlete-yuklendi-1103091498.html
SGK ve Bağ-Kur’lular için emekli maaşı sorgulama ekranı: Veriler e-Devlet'e yüklendi
SGK ve Bağ-Kur’lular için emekli maaşı sorgulama ekranı: Veriler e-Devlet'e yüklendi
Sputnik Türkiye
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur'luyu ilgilendiren emekli olunduğunda alınacak tahmini maaşa ilişkin tüm veriler e-Devlet'e yüklendi. 3 bin 600 gün ve üzeri primi... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T13:11+0300
2026-01-28T13:11+0300
2026-01-28T13:11+0300
türki̇ye
e-devlet
e-devlet kapısı
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
bağkur
bağ-kur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur’lunun merakla beklediği emekli maaşı bilgileri e-Devlet sistemine yüklendi. Çalışanlar, emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını artık resmi veriler üzerinden hesaplayabiliyor.3 bin 600 gün primi olanlar hesaplama yapabiliyorNTV'nin haberine göre, SSK ya da Bağ-Kur’lu olan ve 3 bin 600 günden fazla prim günü bulunan herkes, e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşını öğrenebiliyor. Prim yatırılmaya devam ettikçe maaş tutarı da her ay artış gösteriyor.Prim tutarı maaşı belirliyorEmekli aylığını belirleyen en önemli unsur, SGK’ya bildirilen prim kazancı.Asgari ücretten gösterilmesine dikkatBazı işverenlerin, primleri asgari ücretten gösterip kalan tutarı elden ödediğine dikkat çekiliyor. Bu durumu kabul eden çalışanların emekli maaşları, ileride en düşük emekli maaşı seviyesinde kalabiliyor. Hak kaybı yaşamamak için primlerin gerçek kazanç üzerinden yatırılması gerektiği vurgulanıyor.e-Devlet’ten nasıl öğrenilir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bosanmada-suresiz-nafaka-tartismasi-aile-hukukunda-guncel-sorunlar-calistayinda-ele-alindi-1103085882.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
e-devlet, e-devlet kapısı, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağkur, bağ-kur
e-devlet, e-devlet kapısı, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağkur, bağ-kur
SGK ve Bağ-Kur’lular için emekli maaşı sorgulama ekranı: Veriler e-Devlet'e yüklendi
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur'luyu ilgilendiren emekli olunduğunda alınacak tahmini maaşa ilişkin tüm veriler e-Devlet'e yüklendi. 3 bin 600 gün ve üzeri primi bulunanlar emekli olduklarında alacakları tahmini maaşı görebiliyor.
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur’lunun merakla beklediği emekli maaşı bilgileri e-Devlet sistemine yüklendi. Çalışanlar, emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını artık resmi veriler üzerinden hesaplayabiliyor.
3 bin 600 gün primi olanlar hesaplama yapabiliyor
NTV'nin haberine göre, SSK ya da Bağ-Kur’lu olan ve 3 bin 600 günden fazla prim günü bulunan herkes, e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşını öğrenebiliyor. Prim yatırılmaya devam ettikçe maaş tutarı da her ay artış gösteriyor.
Prim tutarı maaşı belirliyor
Emekli aylığını belirleyen en önemli unsur, SGK’ya bildirilen prim kazancı.
Primi yüksekten yatanlar
, daha yüksek emekli maaşı alıyor.
Asgari ücret veya asgari ücrete yakın primle çalışanlar
ise en düşük emekli maaşına hak kazanıyor.
Aylık Bağlanma Oranı (ABO
) ise her yıl 2 puan artıyor
.
Asgari ücretten gösterilmesine dikkat
Bazı işverenlerin, primleri asgari ücretten gösterip kalan tutarı elden ödediğine dikkat çekiliyor. Bu durumu kabul eden çalışanların emekli maaşları, ileride en düşük emekli maaşı seviyesinde kalabiliyor. Hak kaybı yaşamamak için primlerin gerçek kazanç üzerinden yatırılması gerektiği vurgulanıyor.
e-Devlet’ten nasıl öğrenilir?
1.e-Devlet
sistemine giriş yapın.
2.
Arama bölümüne “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama”
yazın.
3.
Açılan sayfada bilgilendirme metnini okuyup “Devam Et”
seçeneğine tıklayın.
4.
Gerekli alanları doldurarak “Hesapla”
butonuna basın.