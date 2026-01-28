https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bosanmada-suresiz-nafaka-tartismasi-aile-hukukunda-guncel-sorunlar-calistayinda-ele-alindi-1103085882.html

Boşanmada süresiz nafaka tartışması: Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayında ele alındı

Boşanmada süresiz nafaka tartışması: Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayında ele alındı

Sputnik Türkiye

Süresiz nafaka ve boşanma davalarının dayandırıldığı kusur ilkesi Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T10:21+0300

2026-01-28T10:21+0300

2026-01-28T10:21+0300

türki̇ye

türkiye

boşanma davası

boşanma

boşanmak

nafaka

süresiz nafaka

çalıştay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg

Boşanma sonrası süresiz nafaka uygulaması tartışmaları sürüyor.Süresiz nafaka çalıştay gündeminde"Süresiz nafaka" ve "Boşanmada kusur ilkesi" başlıkları Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda ele alındı. Çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlık etti. Çalıştayda konuşan Uçum, boşanma davalarının 1926 yılından itibaren "kusur ilkesine" dayandırıldığını söyledi.Uçum, “Evlenme ile kurulan aile yapısının devamlılığını elbette temenni ediyoruz ancak bazı nedenlerden dolayı evliliklerin boşanma ile sona erdiği de bir gerçektir. Bugün için kusura dayalı boşanma sisteminin eleştirildiğini, bu konuda çeşitli itirazların olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.Boşanma süresi uzuyorKusurlu eşin belirlenmesi sürecinin zor olduğuna dikkat çeken Uçum, boşanma sürecinin aile yapısına zarar verdiğini belirtti.Uzun süren davalardan en çok kadınların zarar gördüğünü, kadınların yeniden evlenme ve çocuk sahibi olma imkanlarını ortadan kaldıracak sonuçlar doğurduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/nafaka-duzenlemesinde-sona-gelindi-suresiz-nafaka-kalkiyor-mu-ne-zaman-meclise-sunulacak-1101395335.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boşanmada süresiz nafaka tartışması