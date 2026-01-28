Türkiye
Boşanmada süresiz nafaka tartışması: Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayında ele alındı
Boşanmada süresiz nafaka tartışması: Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayında ele alındı
Süresiz nafaka ve boşanma davalarının dayandırıldığı kusur ilkesi Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları...
Boşanma sonrası süresiz nafaka uygulaması tartışmaları sürüyor.Süresiz nafaka çalıştay gündeminde"Süresiz nafaka" ve "Boşanmada kusur ilkesi" başlıkları Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda ele alındı. Çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlık etti. Çalıştayda konuşan Uçum, boşanma davalarının 1926 yılından itibaren "kusur ilkesine" dayandırıldığını söyledi.Uçum, "Evlenme ile kurulan aile yapısının devamlılığını elbette temenni ediyoruz ancak bazı nedenlerden dolayı evliliklerin boşanma ile sona erdiği de bir gerçektir. Bugün için kusura dayalı boşanma sisteminin eleştirildiğini, bu konuda çeşitli itirazların olduğunu gözlemliyoruz." dedi.Boşanma süresi uzuyorKusurlu eşin belirlenmesi sürecinin zor olduğuna dikkat çeken Uçum, boşanma sürecinin aile yapısına zarar verdiğini belirtti.Uzun süren davalardan en çok kadınların zarar gördüğünü, kadınların yeniden evlenme ve çocuk sahibi olma imkanlarını ortadan kaldıracak sonuçlar doğurduğunu söyledi.
boşanmada süresiz nafaka tartışması
boşanmada süresiz nafaka tartışması

Boşanmada süresiz nafaka tartışması: Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayında ele alındı

boşanma
Süresiz nafaka ve boşanma davalarının dayandırıldığı kusur ilkesi Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Süresiz nafakanın hakkaniyetsiz ve adil olmadığı yönünde bir algı bulunduğunu görüyoruz." dedi.
Boşanma sonrası süresiz nafaka uygulaması tartışmaları sürüyor.

Süresiz nafaka çalıştay gündeminde

"Süresiz nafaka" ve "Boşanmada kusur ilkesi" başlıkları Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda ele alındı. Çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlık etti.

Çalıştayda konuşan Uçum, boşanma davalarının 1926 yılından itibaren "kusur ilkesine" dayandırıldığını söyledi.
Uçum, “Evlenme ile kurulan aile yapısının devamlılığını elbette temenni ediyoruz ancak bazı nedenlerden dolayı evliliklerin boşanma ile sona erdiği de bir gerçektir. Bugün için kusura dayalı boşanma sisteminin eleştirildiğini, bu konuda çeşitli itirazların olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.

Boşanma süresi uzuyor

Kusurlu eşin belirlenmesi sürecinin zor olduğuna dikkat çeken Uçum, boşanma sürecinin aile yapısına zarar verdiğini belirtti.
Uzun süren davalardan en çok kadınların zarar gördüğünü, kadınların yeniden evlenme ve çocuk sahibi olma imkanlarını ortadan kaldıracak sonuçlar doğurduğunu söyledi.
