Sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi, yarına dikkat: Fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve fırtına... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda, bugün ve yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yaptı.Bugün kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmurMalatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt’in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.Ayrıca Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır’ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği ifade edildi. Antalya’nın doğusunda ise kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yarın sağanak ve fırtına etkisini artıracakYarın için yapılan değerlendirmede; Isparta’nın güneyi, Burdur’un güneydoğusu ve Antalya genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak beklendiği aktarıldı.Ayrıca Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da kuvvetli, İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Fırtına uyarısı da varAçıklamada, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Batı Akdeniz, Konya’nın güney ve batısı ile Karaman’ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.Vatandaşlara kritik uyarıYetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

