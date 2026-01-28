https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/rusya-savunma-bakanligi-bin-100den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103089614.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Bin 100’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1125 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 15 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da uzun menzilli İHA üretim atölyeleri ve fırlatma üsleri, yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 158 nokta vuruldu.Ukrayna ordusuna ait 175 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.

