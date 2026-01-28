https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/g7nin-rusyanin-dondurulan-varliklarindan-ukraynaya-verdigi-kredi-tutari-40-milyar-dolara-yaklasti-1103088062.html

G7'nin, Rusya'nın dondurulan varlıklarından Ukrayna'ya verdiği kredi tutarı 40 milyar dolara yaklaştı

G7'nin, Rusya'nın dondurulan varlıklarından Ukrayna'ya verdiği kredi tutarı 40 milyar dolara yaklaştı

Sputnik, G7 ülkelerinin istatistiklerini inceleyerek Rusya’nın dondurulan varlıklarından Ukrayna’ya sağlama kararı aldığı krediden bugüne kadar tahsis edilen miktarı hesapladı.Yapılan hesaplamaya göre, 2025 yılı sonu itibariyle Ukrayna bu program kapsamında 38 milyar 900 milyon dolar aldı. Bu miktar, Ukrayna bütçesinin dış finansmanının yüzde 70'inden fazlasını oluşturdu.G7 ülkelerinin Ukrayna’ya yaklaşık 50 milyar dolarlık kredi onayladığı 2024 yılında, ABD tarafından 1 milyar dolar tahsis edildikten sonra başka kredi dilimi gelmedi.Avrupa Birliği (AB), 21 milyar 100 milyon dolar ile Ukrayna’nın en büyük kreditörü olurken miktarın geri kalan kısmı Kanada, İngiltere ve Japonya'dan geldi.Ukrayna, bu program dışında AB’den 12 milyar 100 milyon, Japonya’dan 454 milyon, IMF’den 912 milyon, Dünya Bankası’ndan da 733 milyon dolar aldı. Toplamda 52 milyar 100 milyon dolar sağlanırken bunun yüzde 73'ü G7 ülkeleri tarafından karşılandı.Dondurulmuş Rus varlıklarıRusya’nın özel askeri harekatının başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'dan onay talep ediyor, ancak Krallık yetkilileri bu adımı atmayı reddediyor.Daha önce Kremlin, Rus varlıklarına el konulması durumunda, çok ciddi sonuçlar doğuracağı ve bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya tazminat ödeme fikrinin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.Rusya Merkez Bankası, geçen hafta, Euroclear'a karşı 8 trilyon rubleden (228 milyar dolar) fazla tazminat davası açmıştı. Dava dosyasında, Euroclear'ın Rus fonlarını ve menkul kıymetlerini yönetme yeteneğini kısıtlayarak Rusya Merkez Bankası'na zarar verdiği iddia edilmişti.

