Rubio: Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda genel bir uzlaşma sağlandı

Rubio: Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda genel bir uzlaşma sağlandı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda genel bir uzlaşma sağlandığını belirtti. 28.01.2026

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Rubio, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin uluslararası düzeyde genel bir mutabakata varıldığını söyledi.Rubio, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri mekanizmasının fiilen ABD’nin askeri ve stratejik desteğine dayandığını vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve böyle bir adımın ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini belirtmişti. Bakanlık, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen bu yöndeki açıklamaları, çatışmanın sürdürülmesine yönelik bir kışkırtma olarak nitelendirmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya’nın sınırları yakınındaki herhangi bir yabancı askeri birliği meşru hedef olarak kabul edeceğini, bir barış anlaşmasına varılmasının ardından Ukrayna’da yabancı askeri varlığın gereklilik arz eden bir durum olmayacağını ifade etmişti.

