https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-rusya-abd-ve-ukrayna-heyetleri-arasindaki-gorusme-1-subatta-abu-dabide-yapilacak-1103101737.html

Peskov: Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme 1 Şubat’ta Abu Dabi’de yapılacak

Peskov: Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme 1 Şubat’ta Abu Dabi’de yapılacak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan üçlü güvenlik grubunun bir sonraki müzakeresinin 1 Şubat’ta Abu Dabi’de... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T17:11+0300

2026-01-28T17:11+0300

2026-01-28T17:11+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

ukrayna

abd

müzakere

birleşik arap emirlikleri (bae)

abu dabi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna delegasyonlarının bir araya geleceği üçlü güvenlik toplantısının 1 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleşeceğini açıkladı. Peskov, görüşmelerin içeriğine dair detayların gizli tutulması gerektiğini vurguladı.Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, “Evet, 1 Şubat. Şimdilik bu tarih üzerinden ilerliyoruz. Görüşmenin yine Abu Dabi’de gerçekleşmesi bekleniyor” dedi.Peskov ayrıca, Kremlin'in Ukrayna’daki krize ilişkin çözüm belgeleri ya da teklif listelerini kamuoyuna açık biçimde tartışmadığını belirterek, “Bu tür başlıklar gizli bir biçimde ele alınmalı. Müzakere detaylarının kamuoyuyla paylaşılması yalnızca sürece zarar verir” ifadelerini kullandı.Peskov ayrıca, üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Devlet Başkanı Vladimir Putin’den düzenli talimat aldığını da vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kremlin-trump-putine-zelenskiy-ile-gorusme-olasiligini-degerlendirmesini-onermisti-1103100031.html

rusya

ukrayna

abd

birleşik arap emirlikleri (bae)

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, abd, müzakere, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi