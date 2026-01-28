Türkiye
Peskov: Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme 1 Şubat'ta Abu Dabi'de yapılacak
Peskov: Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme 1 Şubat’ta Abu Dabi’de yapılacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan üçlü güvenlik grubunun bir sonraki müzakeresinin 1 Şubat’ta Abu Dabi’de... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna delegasyonlarının bir araya geleceği üçlü güvenlik toplantısının 1 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleşeceğini açıkladı. Peskov, görüşmelerin içeriğine dair detayların gizli tutulması gerektiğini vurguladı.Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, “Evet, 1 Şubat. Şimdilik bu tarih üzerinden ilerliyoruz. Görüşmenin yine Abu Dabi’de gerçekleşmesi bekleniyor” dedi.Peskov ayrıca, Kremlin'in Ukrayna’daki krize ilişkin çözüm belgeleri ya da teklif listelerini kamuoyuna açık biçimde tartışmadığını belirterek, “Bu tür başlıklar gizli bir biçimde ele alınmalı. Müzakere detaylarının kamuoyuyla paylaşılması yalnızca sürece zarar verir” ifadelerini kullandı.Peskov ayrıca, üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Devlet Başkanı Vladimir Putin’den düzenli talimat aldığını da vurguladı.
Peskov: Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme 1 Şubat'ta Abu Dabi'de yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan üçlü güvenlik grubunun bir sonraki müzakeresinin 1 Şubat’ta Abu Dabi’de yapılmasının planlandığını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna delegasyonlarının bir araya geleceği üçlü güvenlik toplantısının 1 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleşeceğini açıkladı. Peskov, görüşmelerin içeriğine dair detayların gizli tutulması gerektiğini vurguladı.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, “Evet, 1 Şubat. Şimdilik bu tarih üzerinden ilerliyoruz. Görüşmenin yine Abu Dabi’de gerçekleşmesi bekleniyor” dedi.
Peskov ayrıca, Kremlin'in Ukrayna’daki krize ilişkin çözüm belgeleri ya da teklif listelerini kamuoyuna açık biçimde tartışmadığını belirterek, “Bu tür başlıklar gizli bir biçimde ele alınmalı. Müzakere detaylarının kamuoyuyla paylaşılması yalnızca sürece zarar verir” ifadelerini kullandı.
Peskov ayrıca, üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Devlet Başkanı Vladimir Putin’den düzenli talimat aldığını da vurguladı.
