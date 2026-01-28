Türkiye
Putin bugün Suriye lideri Şara’yı kabul edecek
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara bugün Moskova’ya çalışma ziyaretinde bulunacak. Şara’nın, Kremlin’de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi gerçekleşeceği bildirildi.Açıklamada, iki liderin görüşmede ülkeler arası ilişkilerin çeşitli alanlardaki mevcut durumu ve gelişme perspektiflerini ele alması ve Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun değerlendirmesi bekleniyor.Suriye liderinin ilk Moskova ziyareti 15 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Putin ve Şara, ikili ilişkilerin siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki durumu ve geleceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuş, Ortadoğu'daki durum da ele almışlardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki Rus askeri üsleri konusunun da masada olduğunu bildirmişti.
08:39 28.01.2026 (güncellendi: 09:38 28.01.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Şara ile görüşeceği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara bugün Moskova’ya çalışma ziyaretinde bulunacak. Şara’nın, Kremlin’de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi gerçekleşeceği bildirildi.
Açıklamada, iki liderin görüşmede ülkeler arası ilişkilerin çeşitli alanlardaki mevcut durumu ve gelişme perspektiflerini ele alması ve Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun değerlendirmesi bekleniyor.
Suriye liderinin ilk Moskova ziyareti 15 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Putin ve Şara, ikili ilişkilerin siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki durumu ve geleceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuş, Ortadoğu'daki durum da ele almışlardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki Rus askeri üsleri konusunun da masada olduğunu bildirmişti.
