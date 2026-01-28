Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Prof. Dr. Osman Bektaş: 'Karadeniz sahil kesimi M6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır'
Prof. Dr. Osman Bektaş: 'Karadeniz sahil kesimi M6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, dün akşam saatlerinde Trabzon açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu...
Karadeniz açıklarında 27 Ocak akşamı saat 23:15'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem Trabzon’da da hissedildi. Trabzon Valiliği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını açıkladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'da meydana gelen 3.8'lik depremin ardından değerlendirmede bulundu. Bektaş şu açıklamaları yaptı:
Prof. Dr. Osman Bektaş: 'Karadeniz sahil kesimi M6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, dün akşam saatlerinde Trabzon açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bektaş "AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir" diyerek uyardı.
Karadeniz açıklarında 27 Ocak akşamı saat 23:15'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem Trabzon’da da hissedildi. Trabzon Valiliği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını açıkladı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'da meydana gelen 3.8'lik depremin ardından değerlendirmede bulundu. Bektaş şu açıklamaları yaptı:
"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları,dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır."
"Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuc: Karadeniz bir deprem kaynağıdır."
"Depremler küçük ve orta büyüklüktedir. Tarihsel deprem büyüklüğü ve tekrarlanma aralıkları hakkında bilgimiz yoktur."
"Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 'Güvenli şehir' yanılgısı bitti. Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati."
"Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil- heyelan- dolgu kesimleri Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en "hareketli" bölgeleridir. Karadeniz Fayı'ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir."
