Prof. Dr. Osman Bektaş: 'Karadeniz sahil kesimi M6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır'

Prof. Dr. Osman Bektaş: 'Karadeniz sahil kesimi M6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, dün akşam saatlerinde Trabzon açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu... 28.01.2026

Karadeniz açıklarında 27 Ocak akşamı saat 23:15'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem Trabzon’da da hissedildi. Trabzon Valiliği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını açıkladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'da meydana gelen 3.8'lik depremin ardından değerlendirmede bulundu. Bektaş şu açıklamaları yaptı:

