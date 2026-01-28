https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-ukrayna-konulu-uclu-grup-calismalarina-devam-edecek-1103094995.html

Peskov: Ukrayna konulu üçlü grup çalışmalarına devam edecek

Peskov: Ukrayna konulu üçlü grup çalışmalarına devam edecek

Rusya, ABD ve Ukraynalı temsilcilerin Abu Dabi'de geçen hafta başladıkları üçlü görüşmelerin süreceği Kremlin tarafından doğrulandı. 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında kurulan, Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin yer aldığı üçlü çalışma grubunun faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.📍Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Rusya, ABD ve Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasını olumlu buluyoruz🔴Üçlü görüşmeler devam edecek, bu konuda mutabakat var🔴Ukrayna konulu üçlü görüşmeler zor, uzmanlar düzeyinde yapılıyor🔴Putin ve Şara, Kremlin'deki görüşmede Suriye'de Rus askeri varlığıyla ilgili konuları ele alacak

