Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-ukrayna-konulu-uclu-grup-calismalarina-devam-edecek-1103094995.html
Peskov: Ukrayna konulu üçlü grup çalışmalarına devam edecek
Peskov: Ukrayna konulu üçlü grup çalışmalarına devam edecek
Sputnik Türkiye
Rusya, ABD ve Ukraynalı temsilcilerin Abu Dabi'de geçen hafta başladıkları üçlü görüşmelerin süreceği Kremlin tarafından doğrulandı. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T13:49+0300
2026-01-28T13:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
abu dabi
kremlin
abd
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_23efe7035b2bff838a8582d3ea12e9ed.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında kurulan, Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin yer aldığı üçlü çalışma grubunun faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.📍Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Rusya, ABD ve Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasını olumlu buluyoruz🔴Üçlü görüşmeler devam edecek, bu konuda mutabakat var🔴Ukrayna konulu üçlü görüşmeler zor, uzmanlar düzeyinde yapılıyor🔴Putin ve Şara, Kremlin'deki görüşmede Suriye'de Rus askeri varlığıyla ilgili konuları ele alacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kolombiya-devlet-baskani-petro-maduro-abdde-degil-venezuelada-yargilansin-1103093253.html
ukrayna
rusya
abu dabi
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_173a46a7ac5f2cf201eef1aec2550407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, abu dabi, kremlin, abd, dmitriy peskov
ukrayna, rusya, abu dabi, kremlin, abd, dmitriy peskov

Peskov: Ukrayna konulu üçlü grup çalışmalarına devam edecek

13:49 28.01.2026
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Abone ol
Rusya, ABD ve Ukraynalı temsilcilerin Abu Dabi'de geçen hafta başladıkları üçlü görüşmelerin süreceği Kremlin tarafından doğrulandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında kurulan, Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin yer aldığı üçlü çalışma grubunun faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.
📍Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Rusya, ABD ve Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasını olumlu buluyoruz
🔴Üçlü görüşmeler devam edecek, bu konuda mutabakat var
🔴Ukrayna konulu üçlü görüşmeler zor, uzmanlar düzeyinde yapılıyor
🔴Putin ve Şara, Kremlin'deki görüşmede Suriye'de Rus askeri varlığıyla ilgili konuları ele alacak
Gustavo Petro Urrego - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
DÜNYA
Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Maduro ABD'de değil Venezuela'da yargılansın
13:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала