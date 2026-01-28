Kremlin: Trump, Putin'e Zelenskiy ile görüşme olasılığını değerlendirmesini önermişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kremlin-trump-putine-zelenskiy-ile-gorusme-olasiligini-degerlendirmesini-onermisti-1103100031.html

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmeleri sırasında kendisine Vladimir Zelenskiy ile görüşme olasılığını değerlendirmesini önerdiğini belirtti.Rus basınına konuşan Uşakov, ilgili soru karşısında, “Bu bizim için yeni bir konu değil, aslında telefon görüşmeleri sırasında birkaç kez tartışılmıştı” yanıtını verdi.Uşakov, Rus liderin gazetecilere defalarca, Zelenskiy’in diyaloğa hazır olması halinde (Rusya'ya) gelebileceğini söylediğini de hatırlattı:Uşakov, Rusya’nın bu tür temaslardan asla vazgeçmediğini, ancak görüşmelerin iyi hazırlanmış ve belirli olumlu sonuçlar elde etmeye odaklanmış olması gerektiğini vurguladı.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Zelenskiy’in toprak konusu ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yönetimi konusunu görüşmek üzere Putin ile bizzat görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

