Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-avrupa-rus-gazini-yasaklayarak-enerji-cesitliliginden-kendi-kendini-mahrum-birakiyor-1103101955.html
Peskov: Avrupa, Rus gazını yasaklayarak enerji çeşitliliğinden kendi kendini mahrum bırakıyor
Peskov: Avrupa, Rus gazını yasaklayarak enerji çeşitliliğinden kendi kendini mahrum bırakıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz alımını yasaklamasının, enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefleriyle çeliştiğini ve... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T17:41+0300
2026-01-28T17:41+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
avrupa birliği
ab
abd
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_0:38:1178:701_1920x0_80_0_0_a9de3fe8e7a94fa37a558505ce22edbc.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) Rus boru gazı ve sıvılaştırılmış gaz (LNG) sevkiyatını yasaklama kararının “çeşitli kaynaklardan tedarik” hedefiyle çeliştiğini söyledi.Peskov, Avrupa’nın Rusya'dan gelen enerjiye yaptırım uygulayarak ciddi bir stratejik hata yaptığını ve bunun sonucunda kıtanın enerji bağımlılığının arttığını vurguladı.Avrupa’nın Rus gazından vazgeçme planlarını “Avrupa’nın kendi sorunu” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, bu yaklaşımın Avrupa’nın rekabet gücünü zayıflattığını ve enerji güvenliğine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/slovakya-abnin-rus-gaziyla-ilgili-kararini-mahkemeye-tasiyacagiz-1103099784.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_97:0:1082:739_1920x0_80_0_0_64e90ad13ab6f3de9bf34a2aeca4d01a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, rusya, avrupa birliği, ab, abd, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
dmitriy peskov, kremlin, rusya, avrupa birliği, ab, abd, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

Peskov: Avrupa, Rus gazını yasaklayarak enerji çeşitliliğinden kendi kendini mahrum bırakıyor

17:41 28.01.2026
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz alımını yasaklamasının, enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefleriyle çeliştiğini ve kıtayı özellikle ABD’ye bağımlı hale getirdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) Rus boru gazı ve sıvılaştırılmış gaz (LNG) sevkiyatını yasaklama kararının “çeşitli kaynaklardan tedarik” hedefiyle çeliştiğini söyledi.

Avrupalılar sürekli tedarikte çeşitliliği savunuyordu. Şimdi ise bu çeşitlilikten kendi elleriyle vazgeçiyorlar. Rekabetçi olan Rus doğal gazı ve sıvılaştırılmış gazdan uzak durarak kendilerini sınırlıyorlar.

Peskov, Avrupa’nın Rusya'dan gelen enerjiye yaptırım uygulayarak ciddi bir stratejik hata yaptığını ve bunun sonucunda kıtanın enerji bağımlılığının arttığını vurguladı.
Bu kararlarla Avrupalılar, az sayıda kaynakla, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere sınırlı aktörlere bağımlı hale geliyor.
Avrupa’nın Rus gazından vazgeçme planlarını “Avrupa’nın kendi sorunu” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, bu yaklaşımın Avrupa’nın rekabet gücünü zayıflattığını ve enerji güvenliğine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.
Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
DÜNYA
Slovakya: AB'nin Rus gazıyla ilgili kararını mahkemeye taşıyacağız
16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала