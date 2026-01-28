https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-avrupa-rus-gazini-yasaklayarak-enerji-cesitliliginden-kendi-kendini-mahrum-birakiyor-1103101955.html
Peskov: Avrupa, Rus gazını yasaklayarak enerji çeşitliliğinden kendi kendini mahrum bırakıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz alımını yasaklamasının, enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefleriyle çeliştiğini ve... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_0:38:1178:701_1920x0_80_0_0_a9de3fe8e7a94fa37a558505ce22edbc.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) Rus boru gazı ve sıvılaştırılmış gaz (LNG) sevkiyatını yasaklama kararının “çeşitli kaynaklardan tedarik” hedefiyle çeliştiğini söyledi.Peskov, Avrupa’nın Rusya'dan gelen enerjiye yaptırım uygulayarak ciddi bir stratejik hata yaptığını ve bunun sonucunda kıtanın enerji bağımlılığının arttığını vurguladı.Avrupa’nın Rus gazından vazgeçme planlarını “Avrupa’nın kendi sorunu” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, bu yaklaşımın Avrupa’nın rekabet gücünü zayıflattığını ve enerji güvenliğine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz alımını yasaklamasının, enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefleriyle çeliştiğini ve kıtayı özellikle ABD’ye bağımlı hale getirdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) Rus boru gazı ve sıvılaştırılmış gaz (LNG) sevkiyatını yasaklama kararının “çeşitli kaynaklardan tedarik” hedefiyle çeliştiğini söyledi.
Avrupalılar sürekli tedarikte çeşitliliği savunuyordu. Şimdi ise bu çeşitlilikten kendi elleriyle vazgeçiyorlar. Rekabetçi olan Rus doğal gazı ve sıvılaştırılmış gazdan uzak durarak kendilerini sınırlıyorlar.
Peskov, Avrupa’nın Rusya'dan gelen enerjiye yaptırım uygulayarak ciddi bir stratejik hata yaptığını ve bunun sonucunda kıtanın enerji bağımlılığının arttığını vurguladı.
Bu kararlarla Avrupalılar, az sayıda kaynakla, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere sınırlı aktörlere bağımlı hale geliyor.
Avrupa’nın Rus gazından vazgeçme planlarını “Avrupa’nın kendi sorunu” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, bu yaklaşımın Avrupa’nın rekabet gücünü zayıflattığını ve enerji güvenliğine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.