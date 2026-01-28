https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-avrupa-rus-gazini-yasaklayarak-enerji-cesitliliginden-kendi-kendini-mahrum-birakiyor-1103101955.html

Peskov: Avrupa, Rus gazını yasaklayarak enerji çeşitliliğinden kendi kendini mahrum bırakıyor

Peskov: Avrupa, Rus gazını yasaklayarak enerji çeşitliliğinden kendi kendini mahrum bırakıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) Rus boru gazı ve sıvılaştırılmış gaz (LNG) sevkiyatını yasaklama kararının “çeşitli kaynaklardan tedarik” hedefiyle çeliştiğini söyledi.Peskov, Avrupa’nın Rusya'dan gelen enerjiye yaptırım uygulayarak ciddi bir stratejik hata yaptığını ve bunun sonucunda kıtanın enerji bağımlılığının arttığını vurguladı.Avrupa’nın Rus gazından vazgeçme planlarını “Avrupa’nın kendi sorunu” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, bu yaklaşımın Avrupa’nın rekabet gücünü zayıflattığını ve enerji güvenliğine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

