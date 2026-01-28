https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/okan-buruk-ilk-16nin-icine-girmek-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1103081067.html

Okan Buruk: İlk 16'nın içine girmek için elimizden geleni yapacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City karşısında kazanarak ilk 16’ya kalmak için mücadele edeceklerini... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City deplasmanına çıkacak olan Galatasaray basın toplantısı düzenledi.Manchester’daki Etihad Stadı’nda düzenlenen toplantıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.Lig etabının son maçı olduğunu belirten Buruk, ''İki takımın da farklı hedefleri var. Bizim için ilk 16'nın içinde olma hedefi var. Bunun için kazanıp ilk 16'nın içine girmek için elimizden geleni yapacağız. Toparlandık ve kadro genişliğine ulaştık. Bu maçları çok iyi oynayan bir kadroya sahibiz. Hedefimiz kazanabilmek'' dedi.Manchester City'le önemli başarılara imza atan İlkay Gündoğan, “Bu kadar yıl ve başarının ardından bu statta oynamak benim için çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve skorla İstanbul’a döneriz” ifadelerini kullandı.

