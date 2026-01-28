Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/new-york-belediye-baskani-mamdani-kentin-zenginlerinden-alinan-vergilerin-artirilmasini-savundu-1103104225.html
New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin zenginlerinden alınan vergilerin artırılmasını savundu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin zenginlerinden alınan vergilerin artırılmasını savundu
Sputnik Türkiye
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmaya yardımcı olmak için kentin en zengin kesiminin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini ifade etti.
2026-01-28T19:45+0300
2026-01-28T19:45+0300
dünya
new york
mamdani
zohran mamdani
vergi
haberler
new jersey
cnbc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102421916_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ec50d707174749ad3d1f3b5d875da58a.jpg
Mamdani, New Jersey merkezli CNBC televizyonuna verdiği röportajda, önceki belediye yönetiminin kendilerine 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı bıraktığını aktardı.Söz konusu açığın New York'ta ‘Büyük Durgunluk’ döneminde görülenden bile daha büyük ölçekte olduğunu söyleyen Mamdani, bunun kötü mali yönetimden, bütçenin dürüst şekilde hazırlanmasını ve New Yorklulara karşı açık olunmasını reddetmekten kaynaklandığını belirtti.Yıllık geliri 1 milyon dolar üzeri olanlarMamdani, bu konuda dürüst olunması, kentteki yapısal dengesizliklerin de giderilmesi gerektiğini dile getirdi.Kentin eyaletle olan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Mamdani, aynı zamanda New York'un en zengin sakinleri ve en karlı şirketleriyle olan ilişkilerin de yeniden tanımlanmasının önemine işaret etti.Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığının, yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan New Yorkluların en üst yüzde 1’lik kesimine uygulanan vergilerin yüzde 2 oranında artırılmasını gerektirdiğini ifade etti.Zenginlere yönelik vergi artışlarının sermaye kaçışına yol açabileceğine dair endişelere de değinen Mamdani, New York eyaletinin 2021'de zenginlere yönelik vergileri artırmasına rağmen eyaletteki milyoner sayısının arttığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/rubio-ukraynaya-guvenlik-garantileri-konusunda-genel-bir-uzlasma-saglandi-1103104090.html
new york
new jersey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102421916_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_218a546ba8dc1b0678ed99f225376247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mamdani, new york, vergi, zenginler, zohran mamdani, bütçe açığı, varlık vergisi, haberler, abd haberleri, dünya haberleri, new york haberleri
mamdani, new york, vergi, zenginler, zohran mamdani, bütçe açığı, varlık vergisi, haberler, abd haberleri, dünya haberleri, new york haberleri

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin zenginlerinden alınan vergilerin artırılmasını savundu

19:45 28.01.2026
© AP Photo / Andres KudackiNew York Belediye Başkanı Zohran Mamdani
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Andres Kudacki
Abone ol
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmaya yardımcı olmak için kentin en zengin kesiminin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini ifade etti.
Mamdani, New Jersey merkezli CNBC televizyonuna verdiği röportajda, önceki belediye yönetiminin kendilerine 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı bıraktığını aktardı.
Söz konusu açığın New York'ta ‘Büyük Durgunluk’ döneminde görülenden bile daha büyük ölçekte olduğunu söyleyen Mamdani, bunun kötü mali yönetimden, bütçenin dürüst şekilde hazırlanmasını ve New Yorklulara karşı açık olunmasını reddetmekten kaynaklandığını belirtti.

Yıllık geliri 1 milyon dolar üzeri olanlar

Mamdani, bu konuda dürüst olunması, kentteki yapısal dengesizliklerin de giderilmesi gerektiğini dile getirdi.
Kentin eyaletle olan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Mamdani, aynı zamanda New York'un en zengin sakinleri ve en karlı şirketleriyle olan ilişkilerin de yeniden tanımlanmasının önemine işaret etti.
Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığının, yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan New Yorkluların en üst yüzde 1’lik kesimine uygulanan vergilerin yüzde 2 oranında artırılmasını gerektirdiğini ifade etti.
Zenginlere yönelik vergi artışlarının sermaye kaçışına yol açabileceğine dair endişelere de değinen Mamdani, New York eyaletinin 2021'de zenginlere yönelik vergileri artırmasına rağmen eyaletteki milyoner sayısının arttığını söyledi.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
DÜNYA
Rubio: Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda genel bir uzlaşma sağlandı
19:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала