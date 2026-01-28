Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/netanyahu-abd-ayri-biz-ayri-karar-verecegiz-1103081915.html
Netanyahu: ABD ayrı, biz ayrı karar vereceğiz
Netanyahu: ABD ayrı, biz ayrı karar vereceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran konusunda Trump'ın ayrı, İsrail'in ayrı karar vereceğini söyleyerek, olası bir saldırının 'büyük bir hata' olacağını... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T03:21+0300
2026-01-28T03:21+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_62e601b7f6ab3a5b4ce4794f4f251965.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin dün teslim edilmesinin ardından açıklama yaptı.İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir karar vereceğini, İsrail'in ise kendi kararını vereceğini belirten Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e herhangi bir saldırı düzenlemesinin 'ciddi bir hata' olacağını öne sürerek öyle bir durumda İran'a daha önce hiç görmedikleri bir güçle karşılık vereceklerini söyledi.'Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim'Basın mensuplarının Trump'tan İran saldırısını ertelemesini istediği yönündeki haberleri sorması üzerine Netanyahu, "Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-kuba-cok-yakinda-iflas-edecek-1103081619.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f0076da9875f821f185f5a11e2b584f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail
ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail

Netanyahu: ABD ayrı, biz ayrı karar vereceğiz

03:21 28.01.2026
© AA / Stringer İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© AA / Stringer
Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran konusunda Trump'ın ayrı, İsrail'in ayrı karar vereceğini söyleyerek, olası bir saldırının 'büyük bir hata' olacağını savundu ve böyle bir durumda İran’a eşi benzeri görülmemiş bir güçle karşılık verileceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin dün teslim edilmesinin ardından açıklama yaptı.
İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir karar vereceğini, İsrail'in ise kendi kararını vereceğini belirten Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e herhangi bir saldırı düzenlemesinin 'ciddi bir hata' olacağını öne sürerek öyle bir durumda İran'a daha önce hiç görmedikleri bir güçle karşılık vereceklerini söyledi.

'Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim'

Basın mensuplarının Trump'tan İran saldırısını ertelemesini istediği yönündeki haberleri sorması üzerine Netanyahu, "Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
DÜNYA
Trump: Küba çok yakında iflas edecek
01:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала