Netanyahu: ABD ayrı, biz ayrı karar vereceğiz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran konusunda Trump'ın ayrı, İsrail'in ayrı karar vereceğini söyleyerek, olası bir saldırının 'büyük bir hata' olacağını... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin dün teslim edilmesinin ardından açıklama yaptı.İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir karar vereceğini, İsrail'in ise kendi kararını vereceğini belirten Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e herhangi bir saldırı düzenlemesinin 'ciddi bir hata' olacağını öne sürerek öyle bir durumda İran'a daha önce hiç görmedikleri bir güçle karşılık vereceklerini söyledi.'Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim'Basın mensuplarının Trump'tan İran saldırısını ertelemesini istediği yönündeki haberleri sorması üzerine Netanyahu, "Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim." ifadesini kullandı.

