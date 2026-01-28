https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/moskovada-putin-sara-gorusmesi-basladi-1103100302.html

Putin'den Şara'ya 'Fırat'ın doğusu' ile ilgili tebrik

Şara, Suriye'de göreve geldikten sonra Rusya'ya ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Putin, Şara'yla görüşmesinde, Fırat'ın doğusundaki gelişmelerden ötürü... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kremlin'de bir araya geldi.Rusya Devlet Başkanı, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, Moskova ve Şam'ın ekonomi alanındaki işbirliği düzeyini 'ölü noktaya' indiren durumu aşmayı başardığını, bu yöndeki ilerlemenin belirgin olduğunu ve bu eğilimin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.'Rusya, Suriye'de istikrarın sağlanmasında önemli role sahip'Putin'in açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle: 🔴Rusya, Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasında önemli bir rol oynuyor🔴Rusya-Suriye ilişkilerinin yeniden canlanması için son dönemde birçok şey yapıldı🔴Rusya, Suriye'nin yeniden inşasına yönelik ortak çalışmalarda yer almaya hazır🔴Rusya ve Suriye sanayi, spor ve tıp alanlarında önemli faaliyetler planlıyor'Fırat'ın doğusunun yeniden entegrasyonundan dolayı tebrik ediyorum'🔴Rusya, Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için Suriye hükümetinin sarf ettiği tüm çabaları destekliyor🔴Cumhurbaşkanı Şara'yı Fırat'ın doğusunun Suriye'ye yeniden entegrasyonu nedeniyle tebrik ediyorum

