Putin: Zelenskiy görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin
Putin: Zelenskiy görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin
03.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük resmi ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenliyor.Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu belirten Putin, Çin'deki formatın yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi ortamda buluşma imkanı sunduğunu söyledi.Putin, küresel yönetişim fikrinin güncel olduğunu belirtti. Rus lider, Çin'de bir araya gelen tüm ülkelerin birliğinin hedeflere ulaşma konusunda olumlu bir tutum ve güveni gösterdiğini vurguladı.Putin, Çin ziyareti sırasında kabul edilen belgelerin geleceğe yönelik olduğunu ifade etti.'Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz'Putin, Ukrayna'nın güvenliğinin Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamayacağını vurguladı.Devlet Başkanı, Rusya'nın toprak için değil, insanların kendi dillerini konuşma ve kendi kültürleri içinde yaşama hakkı için mücadele ettiğinin altını çizdi.📍Putin'in Ukrayna kriziyle ilgili öne çıkan açıklamaları:🔺Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedim, eğer görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin.🔺Putin, Zelenskiy'i Ukrayna 'yönetiminin faal başkanı' olarak nitelendirdi.🔺Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı.🔺Rusya, etrafımızda olup bitenlere asla seyirci kalmayacak.🔺Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için kabul edilebilir bir seçeneğe ulaşmak mümkün. 🔺 İnsanlar, Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmaktan yana tavır koydularsa, bu görüşe saygı duyulmalı.🔺Rusya'nın bir parçası olarak yaşamaya karar veren insanların görüşlerine saygı gösterilmelidir, bu demokrasidir.🔺Rusya, Ukrayna'ya toprak karşılığında güvenlik garantisi verilebileceği konusunu hiçbir zaman gündeme getirmedi.🔺Ukrayna'da toprak sorunları referandumla çözülebilir, ancak bunun olması için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor.🔺Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözülmesi mümkün olmazsa, Rusya önüne koyduğu görevleri silahlı yollardan yerine getirmek zorunda kalacak.'Euro bölgesindeki önde gelen ekonomiler resesyonda'Putin, Euro bölgesindeki önde gelen ekonomilerin resesyonda olduğunu, küresel ekonominin ise büyüdüğünü söyledi.Putin'in basın toplantısında öne çıkan açıklamalar şöyle:Putin'in Çin ziyaretiPutin, Çin ziyaretine 31 Ağustos'ta Tianjin'de başlamıştı. Bu kentte Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil çeşitli liderlerle görüşen Putin, daha sonra başkent Pekin'e geçmişti. Rus lider, Pekin'de militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine ana konuk olarak katılmış ve ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da dahil ikili görüşmelere devam etmişti.
SON HABERLER
Putin: Zelenskiy görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin

16:37 03.09.2025 (güncellendi: 17:12 03.09.2025)
Rus lider Putin, Çin'de yaptığı resmi ziyaretin sonuçlarını değerlendirmek üzere basının karşısına çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük resmi ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenliyor.

Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu belirten Putin, Çin'deki formatın yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi ortamda buluşma imkanı sunduğunu söyledi.

Putin, küresel yönetişim fikrinin güncel olduğunu belirtti. Rus lider, Çin'de bir araya gelen tüm ülkelerin birliğinin hedeflere ulaşma konusunda olumlu bir tutum ve güveni gösterdiğini vurguladı.

Putin, Çin ziyareti sırasında kabul edilen belgelerin geleceğe yönelik olduğunu ifade etti.

'Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz'

Putin, Ukrayna'nın güvenliğinin Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamayacağını vurguladı.

Devlet Başkanı, Rusya'nın toprak için değil, insanların kendi dillerini konuşma ve kendi kültürleri içinde yaşama hakkı için mücadele ettiğinin altını çizdi.

📍Putin'in Ukrayna kriziyle ilgili öne çıkan açıklamaları:

🔺Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedim, eğer görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin.
🔺Putin, Zelenskiy'i Ukrayna 'yönetiminin faal başkanı' olarak nitelendirdi.
🔺Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı.
🔺Rusya, etrafımızda olup bitenlere asla seyirci kalmayacak.

🔺Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için kabul edilebilir bir seçeneğe ulaşmak mümkün.

🔺 İnsanlar, Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmaktan yana tavır koydularsa, bu görüşe saygı duyulmalı.

🔺Rusya'nın bir parçası olarak yaşamaya karar veren insanların görüşlerine saygı gösterilmelidir, bu demokrasidir.
🔺Rusya, Ukrayna'ya toprak karşılığında güvenlik garantisi verilebileceği konusunu hiçbir zaman gündeme getirmedi.
🔺Ukrayna'da toprak sorunları referandumla çözülebilir, ancak bunun olması için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor.
🔺Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözülmesi mümkün olmazsa, Rusya önüne koyduğu görevleri silahlı yollardan yerine getirmek zorunda kalacak.

'Euro bölgesindeki önde gelen ekonomiler resesyonda'

Putin, Euro bölgesindeki önde gelen ekonomilerin resesyonda olduğunu, küresel ekonominin ise büyüdüğünü söyledi.

Putin'in basın toplantısında öne çıkan açıklamalar şöyle:

Rusya, perspektifte Çin'e yılda 100 milyar metreküpten fazla doğalgaz tedarik edecek.
Çin, küresel ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor.
Çin de dahil olmak üzere, Asya Pasifik ülkelerinde enerji ihtiyacı giderek artıyor.
Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde uzun süredir çalışmalar devam ediyor, müzakereler bir yılı aşkın süredir devam ediyor.
Çok kutuplu dünyanın ana hatları şekilleniyor.
Çok kutupluluk, yeni hegemonların ortaya çıkması gerektiği anlamına gelmiyor, tüm ülkeler eşit haklara sahip olmalı.
Uluslararası iletişime katılan tüm ülkeler eşit haklara ve eşit konuma sahip olmalı.
Ukrayna Devlet Başkanı'nın anayasada belirtilen yetkilerinin genişletilmesinin bir yolu yok.

Putin'in Çin ziyareti

Putin, Çin ziyaretine 31 Ağustos'ta Tianjin'de başlamıştı. Bu kentte Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil çeşitli liderlerle görüşen Putin, daha sonra başkent Pekin'e geçmişti.

Rus lider, Pekin'de militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine ana konuk olarak katılmış ve ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da dahil ikili görüşmelere devam etmişti.
© 2025 Sputnik
