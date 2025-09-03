https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/putin-cinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1099072247.html

Putin: Zelenskiy görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin

Rus lider Putin, Çin'de yaptığı resmi ziyaretin sonuçlarını değerlendirmek üzere basının karşısına çıktı. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük resmi ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenliyor.Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu belirten Putin, Çin'deki formatın yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi ortamda buluşma imkanı sunduğunu söyledi.Putin, küresel yönetişim fikrinin güncel olduğunu belirtti. Rus lider, Çin'de bir araya gelen tüm ülkelerin birliğinin hedeflere ulaşma konusunda olumlu bir tutum ve güveni gösterdiğini vurguladı.Putin, Çin ziyareti sırasında kabul edilen belgelerin geleceğe yönelik olduğunu ifade etti.'Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz'Putin, Ukrayna'nın güvenliğinin Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamayacağını vurguladı.Devlet Başkanı, Rusya'nın toprak için değil, insanların kendi dillerini konuşma ve kendi kültürleri içinde yaşama hakkı için mücadele ettiğinin altını çizdi.📍Putin'in Ukrayna kriziyle ilgili öne çıkan açıklamaları:🔺Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedim, eğer görüşmeye hazırsa Moskova'ya gelsin.🔺Putin, Zelenskiy'i Ukrayna 'yönetiminin faal başkanı' olarak nitelendirdi.🔺Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı.🔺Rusya, etrafımızda olup bitenlere asla seyirci kalmayacak.🔺Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için kabul edilebilir bir seçeneğe ulaşmak mümkün. 🔺 İnsanlar, Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmaktan yana tavır koydularsa, bu görüşe saygı duyulmalı.🔺Rusya'nın bir parçası olarak yaşamaya karar veren insanların görüşlerine saygı gösterilmelidir, bu demokrasidir.🔺Rusya, Ukrayna'ya toprak karşılığında güvenlik garantisi verilebileceği konusunu hiçbir zaman gündeme getirmedi.🔺Ukrayna'da toprak sorunları referandumla çözülebilir, ancak bunun olması için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor.🔺Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözülmesi mümkün olmazsa, Rusya önüne koyduğu görevleri silahlı yollardan yerine getirmek zorunda kalacak.'Euro bölgesindeki önde gelen ekonomiler resesyonda'Putin, Euro bölgesindeki önde gelen ekonomilerin resesyonda olduğunu, küresel ekonominin ise büyüdüğünü söyledi.Putin'in basın toplantısında öne çıkan açıklamalar şöyle:Putin'in Çin ziyaretiPutin, Çin ziyaretine 31 Ağustos'ta Tianjin'de başlamıştı. Bu kentte Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil çeşitli liderlerle görüşen Putin, daha sonra başkent Pekin'e geçmişti. Rus lider, Pekin'de militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine ana konuk olarak katılmış ve ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da dahil ikili görüşmelere devam etmişti.

