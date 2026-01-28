Türkiye
Hindistan'da küçük uçak düştü: Eyalet Bakan Yardımcısı dahil can kayıpları var
Hindistan'da küçük uçak düştü: Eyalet Bakan Yardımcısı dahil can kayıpları var
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Bakan Yardımcısı Ajit Pawar'ın içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi sonucu Pawar dahil 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın... 28.01.2026
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, Maharashtra eyaleti Bakan Yardımcısı Ajit Pawar'ın öldüğü açıklandı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki beş kişinin öldüğü duyuruldu.Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Mumbai'den havalanan küçük uçağın, Pawar’ın seçim bölgesi olan Baramati Havalimanı’na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü aktarıldı. Kazanın kesin nedeni henüz resmi olarak doğrulanmadı.Kazada, Ajit Pawar’ın iki çalışanı ile iki mürettebat üyesinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının yoğun duman ve alevler içinde kaldığı görüldü.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Hindistan'da küçük uçak düştü: Eyalet Bakan Yardımcısı dahil can kayıpları var

10:01 28.01.2026 (güncellendi: 10:08 28.01.2026)
Hindistan'da uçak kazası: Maharashtra Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar hayatını kaybetti
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde Bakan Yardımcısı Ajit Pawar’ın içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi sonucu Pawar dahil 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, Maharashtra eyaleti Bakan Yardımcısı Ajit Pawar'ın öldüğü açıklandı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki beş kişinin öldüğü duyuruldu.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Mumbai'den havalanan küçük uçağın, Pawar’ın seçim bölgesi olan Baramati Havalimanı’na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü aktarıldı. Kazanın kesin nedeni henüz resmi olarak doğrulanmadı.
Kazada, Ajit Pawar’ın iki çalışanı ile iki mürettebat üyesinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının yoğun duman ve alevler içinde kaldığı görüldü.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Maharashtra'nın Baramati kentinde meydana gelen talihsiz uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Bu kazada sevdiklerini kaybeden tüm ailelere başsağlığı diliyorum. Acı dolu bu dönemde kederli ailelerin güç ve cesaret bulmasını diliyorum.

