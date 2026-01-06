Maduro iddianamesinde neler yazıyor? İddianameyi çürüten rapor

Tüm bu suçlamaları çürüten çok önemli bir belge var: Birleşmiş Milletler 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu. Bu rapora göre küresel kokain arzının merkezi 'Ant Bölgesi' olarak tanımlanan Kolombiya’dır.

Haritaya bakıldığında sevkiyat hatlarının Kolombiya üzerinden yukarıya, Panama’ya doğru aktığı görülüyor. BM’nin haritalandırmasında uyuşturucu trafiğinin Venezuela içinden geçtiğine dair bir hat bulunmuyor. Hem Avrupa hem de ABD’ye giden ana rotalarda Venezuela bir merkez değil. Haliyle BM raporu üzerinden bakıldığında, ABD’nin Maduro’ya yönelik hazırladığı iddianamenin teknik olarak çöktüğünü söyleyebiliriz.