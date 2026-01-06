https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/maduro-iddianamesinde-neler-yaziyor-iddianameyi-curuten-rapor--1102522894.html
Maduro iddianamesinde neler yazıyor? İddianameyi çürüten rapor
Maduro iddianamesinde neler yazıyor? İddianameyi çürüten rapor
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD'nin düzenlediği operasyonla New York'a götürüldü.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında Maduro’nun narko-terörle suçlandığı iddianamenin detaylarını aktardı.Yılmaz, Nicolás Maduro hakkındaki dosyanın aslında çok eski bir tarihe dayandığını ancak zaman içinde genişletildiğini belirtti ve şunları söyledi:Maduro’ya Yöneltilen Dört Ana Suçlamaİddianamede 1999 ve 2025 yılları arasındaki dönemin kapsandığını ifade eden Yılmaz, Maduro’nun karşı karşıya olduğu ağır suçlamaları şöyle sıraladı:Dosyada sadece Maduro değil; eşi Cilia Flores, oğlu Ernesto Maduro ve İçişleri Bakanı gibi kilit isimler de sanık olarak yer alıyor.'Venezuela bir merkez değil'Fethi Yılmaz, ABD savcılığının hazırladığı bu dosyaya karşılık Birleşmiş Milletler’in (BM) güncel verilerinin tamamen farklı bir tablo çizdiğine dikkat çekti. Yılmaz, uyuşturucu rotalarına ilişkin BM raporundaki detayları şu sözlerle aktardı:İddianamenin güçlendirilmesinde eski Venezuela İstihbarat Şefi Hugo Carvajal’ın ifadelerinin etkili olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında Maduro’nun narko-terörle suçlandığı iddianamenin detaylarını aktardı.
Yılmaz, Nicolás Maduro hakkındaki dosyanın aslında çok eski bir tarihe dayandığını ancak zaman içinde genişletildiğini belirtti ve şunları söyledi:
New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı tarafından açılan bu dosya aslında 2011 yılına kadar uzanıyor. Başlangıçta Latin Amerika-ABD hattındaki kokain sevkiyatlarını konu alan dosyaya Maduro’nun ismi ilk kez Mart 2020’de, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde eklendi.
ABD Adalet Bakanlığı, Maduro yönetimini silahlı gruplarla iş birliği yapan 'narko-devlet' yapılanmasının siyasi zirvesi olarak tanımladı. 2025 yılında yaşanan kritik bir gelişmeyle; Sinaloa Karteli ve Tren de Aragua gibi yapıların yabancı terör örgütü statüsüne alınmasıyla, uyuşturucu suçları doğrudan 'narko-terörizm' kapsamına sokuldu.
Maduro’ya Yöneltilen Dört Ana Suçlama
İddianamede 1999 ve 2025 yılları arasındaki dönemin kapsandığını ifade eden Yılmaz, Maduro’nun karşı karşıya olduğu ağır suçlamaları şöyle sıraladı:
Narko-terörizm komplosu:
Terör örgütü ilan edilen yapılarla kokain sevkiyatı için iş birliği yapmak.
Kokain ithalatı komplosu:
Binlerce ton kokainin ABD’ye sevk edilmesini planlamak ve kolaylaştırmak.
Ağır silah ve patlayıcı bulundurmak:
Uyuşturucu faaliyetlerini korumak amacıyla makineli tüfek ve patlayıcı cihaz temin etmek.
Silah bulundurmaya yönelik komplo:
Söz konusu silahların kullanımı ve dağıtımı için gizli anlaşmalar yapmak.
Dosyada sadece Maduro değil; eşi Cilia Flores, oğlu Ernesto Maduro ve İçişleri Bakanı gibi kilit isimler de sanık olarak yer alıyor.
'Venezuela bir merkez değil'
Fethi Yılmaz, ABD savcılığının hazırladığı bu dosyaya karşılık Birleşmiş Milletler’in (BM) güncel verilerinin tamamen farklı bir tablo çizdiğine dikkat çekti.
Yılmaz, uyuşturucu rotalarına ilişkin BM raporundaki detayları şu sözlerle aktardı:
Tüm bu suçlamaları çürüten çok önemli bir belge var: Birleşmiş Milletler 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu. Bu rapora göre küresel kokain arzının merkezi 'Ant Bölgesi' olarak tanımlanan Kolombiya’dır.
Haritaya bakıldığında sevkiyat hatlarının Kolombiya üzerinden yukarıya, Panama’ya doğru aktığı görülüyor. BM’nin haritalandırmasında uyuşturucu trafiğinin Venezuela içinden geçtiğine dair bir hat bulunmuyor. Hem Avrupa hem de ABD’ye giden ana rotalarda Venezuela bir merkez değil. Haliyle BM raporu üzerinden bakıldığında, ABD’nin Maduro’ya yönelik hazırladığı iddianamenin teknik olarak çöktüğünü söyleyebiliriz.
İddianamenin güçlendirilmesinde eski Venezuela İstihbarat Şefi Hugo Carvajal’ın ifadelerinin etkili olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
ABD’de yakalanan Carvajal’ın suçunu kabul ederek Maduro yönetiminin uyuşturucu trafiğindeki rolüne ilişkin itiraflarda bulunduğu ve kilit tanık haline geldiği görülüyor. Dosya bu itiraflarla mühürlenip kenara konulmuştu, askeri operasyonla birlikte mühür açıldı.