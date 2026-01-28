https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kofteci-yusuf-hacklendi-13-bin-calisan-ve-150-bin-musteri-etkilendi-1103095734.html

Köfteci Yusuf hacklendi: 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri etkilendi

Köfteci Yusuf hacklendi: 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri etkilendi

Köfteci Yusuf'ta 13 bini çalışan 150 bini müşteri olmak üzere toplam 163 bin kişinin, kişisel verilerinin çalındığı açıklandı. 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında iki şubesindeki bazı ürünlerde domuz eti tespit edilen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf bu kez veri sızıntısı ile gündeme geldi.Köfteci Yusuf hacklendiKişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından yapılan açıklamada, Köfteci Yusuf'un 13 bin çalışanı ve 150 bin müşterisinin kişisel bilgilerinde ihlal yaşandığı duyuruldu.Yaşanan kişisel veri hacklemesinde çalışanların kimlik, iletişim ve özlük verileri ile müşterilerin verileri ele geçirildi.'13 bin çalışan ve 150 bin müşteri etkilendi'KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

