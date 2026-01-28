Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/kofteci-yusuf-hacklendi-13-bin-calisan-ve-150-bin-musteri-etkilendi-1103095734.html
Köfteci Yusuf hacklendi: 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri etkilendi
Köfteci Yusuf hacklendi: 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri etkilendi
Sputnik Türkiye
Köfteci Yusuf'ta 13 bini çalışan 150 bini müşteri olmak üzere toplam 163 bin kişinin, kişisel verilerinin çalındığı açıklandı. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T14:32+0300
2026-01-28T14:33+0300
türki̇ye
köfteci yusuf
hack
hackleme
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
kişisel veri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089480860_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c3b15969fa88abd4b5bc708779bd2a0f.jpg
Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında iki şubesindeki bazı ürünlerde domuz eti tespit edilen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf bu kez veri sızıntısı ile gündeme geldi.Köfteci Yusuf hacklendiKişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından yapılan açıklamada, Köfteci Yusuf'un 13 bin çalışanı ve 150 bin müşterisinin kişisel bilgilerinde ihlal yaşandığı duyuruldu.Yaşanan kişisel veri hacklemesinde çalışanların kimlik, iletişim ve özlük verileri ile müşterilerin verileri ele geçirildi.'13 bin çalışan ve 150 bin müşteri etkilendi'KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kamil-kocun-sms-sistemi-hacklendi-musterilere-dolandirici-mesajlar-gitti-vakifbank-kullanicilari-1098500180.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089480860_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_c56627203da8deb9239c161d9dd49a71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
köfteci yusuf hacklendi
köfteci yusuf hacklendi

Köfteci Yusuf hacklendi: 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri etkilendi

14:32 28.01.2026 (güncellendi: 14:33 28.01.2026)
© AAKöfteci Yusuf
Köfteci Yusuf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© AA
Abone ol
Köfteci Yusuf'ta 13 bini çalışan 150 bini müşteri olmak üzere toplam 163 bin kişinin, kişisel verilerinin çalındığı açıklandı.
Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında iki şubesindeki bazı ürünlerde domuz eti tespit edilen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf bu kez veri sızıntısı ile gündeme geldi.

Köfteci Yusuf hacklendi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından yapılan açıklamada, Köfteci Yusuf'un 13 bin çalışanı ve 150 bin müşterisinin kişisel bilgilerinde ihlal yaşandığı duyuruldu.
Yaşanan kişisel veri hacklemesinde çalışanların kimlik, iletişim ve özlük verileri ile müşterilerin verileri ele geçirildi.

'13 bin çalışan ve 150 bin müşteri etkilendi'

KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 'Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler' başlıklı 12'nci maddesinin (5) numaralı fıkrası 'İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.' hükmünü amirdir. Veri sorumlusu sıfatını haiz Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; İhlalin 22.01.2026 tarihinde başladığı ve 23.01.2026 tarihinde tespit edildiği, İhlalin; veri sorumlusunun bordro yazılımı ve online yemek siparişlerinin yönetildiği Yemekpos bilgi sistemlerini barındıran yerel SQL veritabanının dışardan bir müdahale ile şifrelenerek erişimin engellenmesi neticesinde gerçekleştiği, İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun; çalışanlar ve müşteriler olduğu, İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşteriler için kimlik (ad soyad), iletişim (adres, cep telefonu), müşteri işlem (yemek sipariş detayı) etkilenirken çalışanların kimlik, iletişim ve özlük verilerinin etkilendiği, İhlalden, veri sorumlusunun 13.000 çalışanı ve 150.000 müşterisi olmak üzere toplam 163.000 kişinin etkilendiği bilgilerine yer verilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2026 tarih ve 2026/141 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir."

Kamil Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
TÜRKİYE
Kamil Koç’un SMS sistemi hacklendi: Müşterilere dolandırıcılardan mesaj gitti, VakıfBank kullanıcıları hedef alındı
11 Ağustos 2025, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала