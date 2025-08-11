https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kamil-kocun-sms-sistemi-hacklendi-musterilere-dolandirici-mesajlar-gitti-vakifbank-kullanicilari-1098500180.html
Kamil Koç’un SMS sistemi hacklendi: Müşterilere dolandırıcılardan mesaj gitti, VakıfBank kullanıcıları hedef alındı
vakıfbank
kamil koç
binance
tl, vakıfbank, kamil koç, binance
tl, vakıfbank, kamil koç, binance
12:24 11.08.2025 (güncellendi: 12:25 11.08.2025)
Türkiye’nin en eski otobüs firmalarından Kamil Koç’un SMS sistemi hacklendi. Geçtiğimiz yıllarda FlixBus tarafından satın alınan şirketin sistemine erişen siber dolandırıcılar, müşterilere sahte linkler içeren SMS’ler gönderdi.
VakıfBank kullanıcıları hedef alındı
Dolandırıcılar, özellikle VakıfBank müşterilerini hedef alarak “SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar yüzde 0 faiz kredi fırsatı” ibaresi bulunan mesajlar gönderdi. Mesajda yer alan link, VakıfBank’ın internet şubesini birebir taklit eden sahte bir web sitesine yönlendiriyor.
Bankacılık şifreleri çalınıyor
Sahte siteye giriş yapan kullanıcıların bankacılık şifreleri ele geçiriliyor. Yetkililer, bu yöntemle ele geçirilen hesaplardan para transferi yapıldığını belirtiyor. Linkin resmi VakıfBank ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor.
Kripto para kullanıcıları da hedefte
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, bazı müşterilere Binance görünümlü sahte linkler de gönderildi. Bu linkler aracılığıyla kripto para cüzdanlarının ele geçirilmesi amaçlanıyor.
Resmi açıklama bekleniyor
11 Ağustos saat 10.00 itibarıyla Kamil Koç’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Siber güvenlik uzmanları, şüpheli mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini vurguluyor.