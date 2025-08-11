https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kamil-kocun-sms-sistemi-hacklendi-musterilere-dolandirici-mesajlar-gitti-vakifbank-kullanicilari-1098500180.html

Kamil Koç'un SMS sistemi hacklendi: Müşterilere dolandırıcılardan mesaj gitti, VakıfBank kullanıcıları hedef alındı

Kamil Koç'un SMS sistemi siber saldırıya uğradı. Dolandırıcılar, VakıfBank ve Binance görünümlü sahte linkler içeren mesajlarla müşterilerin banka hesap...

Türkiye’nin en eski otobüs firmalarından Kamil Koç’un SMS sistemi hacklendi. Geçtiğimiz yıllarda FlixBus tarafından satın alınan şirketin sistemine erişen siber dolandırıcılar, müşterilere sahte linkler içeren SMS’ler gönderdi.VakıfBank kullanıcıları hedef alındıDolandırıcılar, özellikle VakıfBank müşterilerini hedef alarak “SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar yüzde 0 faiz kredi fırsatı” ibaresi bulunan mesajlar gönderdi. Mesajda yer alan link, VakıfBank’ın internet şubesini birebir taklit eden sahte bir web sitesine yönlendiriyor.Bankacılık şifreleri çalınıyorSahte siteye giriş yapan kullanıcıların bankacılık şifreleri ele geçiriliyor. Yetkililer, bu yöntemle ele geçirilen hesaplardan para transferi yapıldığını belirtiyor. Linkin resmi VakıfBank ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor.Kripto para kullanıcıları da hedefteSosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, bazı müşterilere Binance görünümlü sahte linkler de gönderildi. Bu linkler aracılığıyla kripto para cüzdanlarının ele geçirilmesi amaçlanıyor.Resmi açıklama bekleniyor11 Ağustos saat 10.00 itibarıyla Kamil Koç’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Siber güvenlik uzmanları, şüpheli mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini vurguluyor.

