Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/japonyada-abd-askerlerinin-tatbikatina-ayi-mudahalesi-1103095132.html
Japonya’da ABD askerlerinin tatbikatına ayı müdahalesi
Japonya’da ABD askerlerinin tatbikatına ayı müdahalesi
Sputnik Türkiye
Manevralara katılan birliklerin komutanı Grimm, askerlerin hayvanları uzaklaştırmak için sprey ve havai fişekler kullandığını belirtti. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T13:51+0300
2026-01-28T13:51+0300
dünya
japonya
abd
miyagi
ayı
pentagon
stars and stripes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103467/60/1034676068_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8ea477f4bdfcc872c2695eaa82aef793.jpg
ABD Deniz Piyadeleri keşif birliklerinin, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi vilayetinde ayıların saldırısı nedeniyle tatbikatlarını dört kez askıya almak zorunda kaldığı bildirildi.Keşif birliklerinin komutanı Cody Grimm, ABD Savaş Bakanlığı Pentagon’a ait Stars and Stripes gazetesine yaptığı açıklamada, askerlerin ayıları korkutmak için sprey ve havai fişek kullandığını anlattı.Tüm vakaların Miyagi vilayetinde düzenlenen hava indirme tatbikatı sırasında meydana geldiğini belirten Grimm, askeri personelin daha önce ABD'nin Alaska eyaletinde yapılan tatbikatlar sırasında ayıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde nasıl davranılması gerektiğini öğrendiğini kaydetti.Japonya'da, 2025’in Nisan-Kasım döneminde rekor sayıda ayı saldırısı yaşandı. Saldırılarda 230 kişi yaralanırken 13 kişi hayatını kaybetti.Ayı saldırıları en sık Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana geldi. Japonya Başbakan Yardımcısı Sato Fumitoşi, geçen Kasım ayında, vahşi ayılarla mücadele etmek için Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Akita vilayetine konuşlandırıldığını duyurdu. Daha sonra, ülkenin kuzeydeki Hokkaido vilayetinin yetkilileri, ayıları avlamak için eski askeri personeli işe alacaklarını açıkladılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-ukrayna-konulu-uclu-grup-calismalarina-devam-edecek-1103094995.html
japonya
miyagi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103467/60/1034676068_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c2bfeda1d4d3113d5509b9fbfd806ebf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, abd, miyagi, ayı, pentagon, stars and stripes
japonya, abd, miyagi, ayı, pentagon, stars and stripes

Japonya’da ABD askerlerinin tatbikatına ayı müdahalesi

13:51 28.01.2026
CC0 / / Siyah ayı
Siyah ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
CC0 / /
Abone ol
Manevralara katılan birliklerin komutanı Grimm, askerlerin hayvanları uzaklaştırmak için sprey ve havai fişekler kullandığını belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri keşif birliklerinin, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi vilayetinde ayıların saldırısı nedeniyle tatbikatlarını dört kez askıya almak zorunda kaldığı bildirildi.
Keşif birliklerinin komutanı Cody Grimm, ABD Savaş Bakanlığı Pentagon’a ait Stars and Stripes gazetesine yaptığı açıklamada, askerlerin ayıları korkutmak için sprey ve havai fişek kullandığını anlattı.
Tüm vakaların Miyagi vilayetinde düzenlenen hava indirme tatbikatı sırasında meydana geldiğini belirten Grimm, askeri personelin daha önce ABD'nin Alaska eyaletinde yapılan tatbikatlar sırasında ayıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde nasıl davranılması gerektiğini öğrendiğini kaydetti.
Japonya'da, 2025’in Nisan-Kasım döneminde rekor sayıda ayı saldırısı yaşandı. Saldırılarda 230 kişi yaralanırken 13 kişi hayatını kaybetti.
Ayı saldırıları en sık Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana geldi. Japonya Başbakan Yardımcısı Sato Fumitoşi, geçen Kasım ayında, vahşi ayılarla mücadele etmek için Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Akita vilayetine konuşlandırıldığını duyurdu. Daha sonra, ülkenin kuzeydeki Hokkaido vilayetinin yetkilileri, ayıları avlamak için eski askeri personeli işe alacaklarını açıkladılar.
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Ukrayna konulu üçlü grup çalışmalarına devam edecek
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала