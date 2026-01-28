https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/japonyada-abd-askerlerinin-tatbikatina-ayi-mudahalesi-1103095132.html

Japonya’da ABD askerlerinin tatbikatına ayı müdahalesi

Manevralara katılan birliklerin komutanı Grimm, askerlerin hayvanları uzaklaştırmak için sprey ve havai fişekler kullandığını belirtti. 28.01.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103467/60/1034676068_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8ea477f4bdfcc872c2695eaa82aef793.jpg

ABD Deniz Piyadeleri keşif birliklerinin, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi vilayetinde ayıların saldırısı nedeniyle tatbikatlarını dört kez askıya almak zorunda kaldığı bildirildi.Keşif birliklerinin komutanı Cody Grimm, ABD Savaş Bakanlığı Pentagon’a ait Stars and Stripes gazetesine yaptığı açıklamada, askerlerin ayıları korkutmak için sprey ve havai fişek kullandığını anlattı.Tüm vakaların Miyagi vilayetinde düzenlenen hava indirme tatbikatı sırasında meydana geldiğini belirten Grimm, askeri personelin daha önce ABD'nin Alaska eyaletinde yapılan tatbikatlar sırasında ayıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde nasıl davranılması gerektiğini öğrendiğini kaydetti.Japonya'da, 2025’in Nisan-Kasım döneminde rekor sayıda ayı saldırısı yaşandı. Saldırılarda 230 kişi yaralanırken 13 kişi hayatını kaybetti.Ayı saldırıları en sık Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana geldi. Japonya Başbakan Yardımcısı Sato Fumitoşi, geçen Kasım ayında, vahşi ayılarla mücadele etmek için Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Akita vilayetine konuşlandırıldığını duyurdu. Daha sonra, ülkenin kuzeydeki Hokkaido vilayetinin yetkilileri, ayıları avlamak için eski askeri personeli işe alacaklarını açıkladılar.

