İtalya’da ABD’li ICE polislerinin Kış Olimpiyatları’na gitmesine tepki

ABD'li ICE polislerinin., İtalya’da düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nda ABD heyetlerinin korunmasına yardımcı olacak olması, ülkede siyasi bir infiale yol açtı. Tajani, “Onlar SS değil” açıklaması yaptı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), X’te yaptığı bir paylaşımda, ICE’in İç Güvenlik Soruşturmaları biriminin, 6-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Milano-Cortina Olimpiyatları’nda ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomatik Güvenlik Servisi’ne destek vereceğini açıkladı.Paylaşımda, ICE ajanlarının rolünün ‘uluslararası suç örgütlerinden kaynaklanan riskleri incelemek ve azaltmak’ olacağı belirtildi.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin iktidar koalisyonundaki küçük bir merkez parti olan partinin lideri Maurizio Lupi, a Repubblica gazetesine verdiği demeçte, “Bu bana düpedüz bir ahmaklık gibi geliyor” dedi.Olimpiyatlara ev sahipliği yapan şehirlerden biri olan Milano’nun belediye başkanı Giuseppe Sala ise RTL 102.5 radyosuna yaptığı açıklamada “Milano’da istenmedikleri çok açık, bunda en ufak bir şüphe yok” ifadelerini kullandı.Roma’daki hükümet protestoları yatıştırmaya çalıştı. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada ICE personelinin yalnızca Milano Konsolosluğu gibi ABD’ye ait diplomatik ofislerde görev yapacağını, ‘sahadaki asayiş uygulamalarına katılmayacağını’ bildirdi.‘SS geliyormuş gibi değil’İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise “Minneapolis sokaklarında olanlardan söz etmiyoruz… Nazi SS’leri geliyormuş gibi bir durum yok” dedi.USB sendikası ise, 6 Şubat’ta Olimpiyatların açılış töreniyle eş zamanlı olarak Milano merkezinde “ICE dışarı” sloganıyla bir protesto düzenleyeceğini açıkladı.

