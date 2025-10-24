https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/gazze-mahkemesinde-insanlik-suclari-yargilaniyor-israilin-ac-birakma-ekolojik-kirim-ve-yikim-1100454279.html

Gazze Mahkemesi'nde i̇nsanlık suçları yargılanıyor: İsrail'in aç bırakma, ekolojik kırım ve yıkım suçları gündemde

Gazze Mahkemesi’nde i̇nsanlık suçları yargılanıyor: İsrail’in aç bırakma, ekolojik kırım ve yıkım suçları gündemde

İstanbul’da düzenlenen “Gazze Mahkemesi”nin ikinci gününde, İsrail’in Gazze’de işlediği aç bırakma, ekolojik kırım ve konut yıkımı suçları ele alındı. Eski BM... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Gazze Mahkemesi’nin nihai oturumu, İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık ve savaş suçlarını gündeme taşıdı.Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında yapılan oturumda, üç temel suç başlığı ele alındı:Bu başlıklar altında hem uluslararası uzmanlar hem de Gazze’den canlı tanıklar, İsrail’in uyguladığı politikaları “modern çağın en kapsamlı insanlık suçu” olarak niteledi.Aç bırakma: 'Gazze’yi bilinçli olarak açlığa mahkum ettiler'Gazze Aşevi’nin kurucusu Hani Almadhoun, İsrail’in 9 Ekim 2023 itibariyle Gazze’ye gıda, ilaç ve yakıt girişini engellediğini belirtti.“Son iki yılda sınırlı yardıma izin verildi ama bu, insanların hayatta kalması için yeterli değildi,” diyen Almadhoun, annelerin ve çocukların açlıktan sokaklarda yığıldığını anlattı.Eski BM Gıda Hakkı Raportörü Prof. Hilal Elver, Gazze’de yaşanan açlığı “insani yardımın silah haline getirilmesi” olarak tanımladı:Tanıklar arasında yer alan Hossam Shabat, Sundus Zaqout ve Rola Darwish, açlık nedeniyle ölümlerin günlük hayatta “normalleştiğini” vurguladı.Ekolojik kırım: 'Doğa da bombalanıyor'Bethlehem Üniversitesi’nden Prof. Mazin Qumsiyeh, İsrail’in saldırılarının yalnızca insanları değil, doğayı da yok ettiğini söyledi:Liverpool Üniversitesi’nden Prof. David Whyte ise Gazze’deki çevre yıkımının bilinçli bir askeri strateji olduğunu ifade etti:“Toprak, su, hava ve tarım sistemlerine saldırılar, Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek için yapılıyor. Balıkçılık ve tarım tamamen bitirildi.”Araştırmalara göre Gazze’deki:Whyte, “On yıl içinde Gazze’de çevresel felaketten ölenlerin sayısı, bombalarla ölenlerden fazla olacak,” uyarısında bulundu.Konutların yıkımı: 'Gazze’de artık ev kalmadı'Filistinli gazeteci Mohamed Al Helou, “Evler Hedef Olduğunda” başlıklı sunumunda Gazze’nin harabeye dönüştüğünü anlattı:BM Konut Hakkı Raportörü Prof. Balakrishnan Rajagopal, konut yıkımlarının kültürel ve psikolojik yıkım anlamına geldiğini belirtti:Rajagopal, İsrail’in barınma hakkını ihlal ettiğini, yıkılan yaşamların tazmini için uluslararası hesap verilebilirliğin zorunlu olduğunu vurguladı.“Gazze Mahkemesi” tarihe not düşüyor“Gazze Mahkemesi” oturumları, uluslararası hukuk açısından belge niteliğinde bir süreci temsil ediyor.Uzmanlara göre, bu oturumlar gelecekte Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi kurumlarda İsrail’in insanlık suçları davalarına temel oluşturabilir.

