https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/ispanyada-kaybolan-kedi-250-km-yuruyerek-fransadaki-evine-dondu-1103093062.html

İspanya’da kaybolan kedi, 250 km yürüyerek Fransa’daki evine döndü

İspanya’da kaybolan kedi, 250 km yürüyerek Fransa’daki evine döndü

Sputnik Türkiye

İspanya tatilinde bir benzin istasyonunda duran ailesinin aracından kaçan kedi, aylar sonra Fransa’daki evlerinin yaklaşık 1.5 km yakınlarında görüldü ve evine ulaştırıldı. Detaylar haberde...

2026-01-28T13:19+0300

2026-01-28T13:19+0300

2026-01-28T13:19+0300

yaşam

kedi

fransa

i̇spanya

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103092742_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18e69ad174dfad5cd113447820f3dbb8.jpg

Fransa'nın Herault bölgesindeki Olonzac kasabasında yaşayan Patrick ve Evelyne Sire çifti, kedileri Filou'nun 9 Ağustos 2025'te İspanya'nın Maçanet de la Selva kentindeki Fransız sınırına yakın ve evlerinden yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonunda verdikleri mola sırasında karavanın açık bir penceresinden atladığını söyledi.Patrick Sire, takip eden günler ve haftalar boyunca iki kez akaryakıt istasyonuna geri döndüğünü, ancak bölgedeki hiç kimsenin kayıp kedilerine dair herhangi bir iz görmediğini söyledi.‘Umudumuzu yitirmeye başlamıştık’Çift, aylar geçtikçe umutlarını yitirmeye başladıklarını, ancak 9 Ocak'ta evlerine yaklaşık 1.5 km mesafedeki Homps kasabasında yaşayan bir kadından telefon aldıklarını anlattı. Kadın, Filou'nun bulunduğunu bildirdi.Mikroçip taramasıyla tespit edildiKadın, Aralık ayından bu yana kediyi dışarıda beslediğini, çok zayıf olduğunu ve öksürdüğünü söyledi. Bunun üzerine kediyi yerel bir veterinere götürdü. Burada yapılan mikroçip taraması, kedinin Filou olduğunu doğruladı.Patrick Sire, France3 News'e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/2-kediyi-kamyonetiyle-ezen-surucu-1-ay-barinakta-calisacak-1103092413.html

fransa

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, kayıp kedi, 250 km, 155 miles, fransa, ispanya, evini bulan kedi, kaçan kedi, filou, kedi haberleri, dünya haberleri, evcil hayvan haberleri