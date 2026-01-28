Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/2-kediyi-kamyonetiyle-ezen-surucu-1-ay-barinakta-calisacak-1103092413.html
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokaktaki 2 kediyi kamyonetiyle ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün 1 ay hayvan barınağında çalışmasına karar... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T13:12+0300
2026-01-28T13:19+0300
yaşam
barınak
kedi
kediye işkence
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098445187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b422b78ad83303e4bbcba8106683543d.jpg
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacakİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde bir kamyonetin 2 kedinin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen sürücü Adnan T.'yi gözaltına aldı.1 ay barınakta çalışacakEmniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelinin, 1 ay hayvan barınağında çalışmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.'Bilerek ezdi'Kedilerden birini yaralı bulup veterinere götüren Merve Taşgıt, şikayetçi olduğunu belirterek, "İşe gittiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince veterinere götürdüm. Çevredeki esnafa sorduğumda kediye kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Şikayetçi oldum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/kedi-cezveyi-acimasizca-olduren-katile-indirimsiz-3-yil-8-ay-hapis-cezasi-1099959768.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098445187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d74a213b0a7f712574f13edd68cbe35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barınak, kedi, kediye işkence
barınak, kedi, kediye işkence

2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak

13:12 28.01.2026 (güncellendi: 13:19 28.01.2026)
© AA / Fatemeh BahramiUluslararası Kedi Günü
Uluslararası Kedi Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokaktaki 2 kediyi kamyonetiyle ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün 1 ay hayvan barınağında çalışmasına karar verildi.
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde bir kamyonetin 2 kedinin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen sürücü Adnan T.'yi gözaltına aldı.

1 ay barınakta çalışacak

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelinin, 1 ay hayvan barınağında çalışmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

'Bilerek ezdi'

Kedilerden birini yaralı bulup veterinere götüren Merve Taşgıt, şikayetçi olduğunu belirterek, "İşe gittiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince veterinere götürdüm. Çevredeki esnafa sorduğumda kediye kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Şikayetçi oldum." dedi.
Cezvenin katiline indirimsiz 3 yıl 8 ay hapis cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
TÜRKİYE
Kedi Cezve’yi acımasızca öldüren katile indirimsiz 3 yıl 8 ay hapis cezası
6 Ekim 2025, 16:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала