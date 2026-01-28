https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/2-kediyi-kamyonetiyle-ezen-surucu-1-ay-barinakta-calisacak-1103092413.html
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokaktaki 2 kediyi kamyonetiyle ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün 1 ay hayvan barınağında çalışmasına karar... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T13:12+0300
2026-01-28T13:12+0300
2026-01-28T13:19+0300
yaşam
barınak
kedi
kediye işkence
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098445187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b422b78ad83303e4bbcba8106683543d.jpg
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacakİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde bir kamyonetin 2 kedinin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen sürücü Adnan T.'yi gözaltına aldı.1 ay barınakta çalışacakEmniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelinin, 1 ay hayvan barınağında çalışmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.'Bilerek ezdi'Kedilerden birini yaralı bulup veterinere götüren Merve Taşgıt, şikayetçi olduğunu belirterek, "İşe gittiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince veterinere götürdüm. Çevredeki esnafa sorduğumda kediye kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Şikayetçi oldum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/kedi-cezveyi-acimasizca-olduren-katile-indirimsiz-3-yil-8-ay-hapis-cezasi-1099959768.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098445187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d74a213b0a7f712574f13edd68cbe35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barınak, kedi, kediye işkence
barınak, kedi, kediye işkence
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
13:12 28.01.2026 (güncellendi: 13:19 28.01.2026)
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokaktaki 2 kediyi kamyonetiyle ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün 1 ay hayvan barınağında çalışmasına karar verildi.
2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde bir kamyonetin 2 kedinin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen sürücü Adnan T.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelinin, 1 ay hayvan barınağında çalışmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Kedilerden birini yaralı bulup veterinere götüren Merve Taşgıt, şikayetçi olduğunu belirterek, "İşe gittiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince veterinere götürdüm. Çevredeki esnafa sorduğumda kediye kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Şikayetçi oldum." dedi.