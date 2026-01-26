https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/filipinler-aciklarinda-bir-feribot-batti-en-az-15-olu-1103027322.html
Filipinler açıklarında bir feribot battı: En az 15 ölü
Filipinler açıklarında bir feribot battı: En az 15 ölü
Filipinler açıklarında bir feribotun batması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
Filipinli yetkililer, Filipinler’in Zamboanga şehrinden Sulu Eyaleti’ne bağlı Holo Adasına 350’den fazla kişiyi taşıyan M/V Trisha Kerstin 3 yolcu ve kargo feribotunun Basilan Adası’na yaklaşık 1 mil mesafede battığını bildirdi.Açıklamada, en az 15 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi hala kayıp olduğu ifade edildi.Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, feribotta 332 yolcu ve 27 mürettebat üyesinin bulunduğu belirtilirken aracın muhtemelen teknik sorunlar yüzünden iyi hava koşullarına rağmen battığı kaydedildi.Şu ana kadar en az 316 kişinin kurtarıldığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini vurguladı.Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler, bir gözlem uçağı, Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir Black Hawk helikopteri ve yerel balıkçı tekneleri katılıyor.
