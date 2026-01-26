https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/filipinler-aciklarinda-bir-feribot-batti-en-az-15-olu-1103027322.html

Filipinler açıklarında bir feribot battı: En az 15 ölü

Filipinler açıklarında bir feribot battı: En az 15 ölü

Sputnik Türkiye

Filipinler açıklarında bir feribotun batması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T08:03+0300

2026-01-26T08:03+0300

2026-01-26T08:02+0300

dünya

filipinler

feribot

feribot kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103027165_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_958b00c70cdce04dc85a57ac971bdecb.jpg

Filipinli yetkililer, Filipinler’in Zamboanga şehrinden Sulu Eyaleti’ne bağlı Holo Adasına 350’den fazla kişiyi taşıyan M/V Trisha Kerstin 3 yolcu ve kargo feribotunun Basilan Adası’na yaklaşık 1 mil mesafede battığını bildirdi.Açıklamada, en az 15 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi hala kayıp olduğu ifade edildi.Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, feribotta 332 yolcu ve 27 mürettebat üyesinin bulunduğu belirtilirken aracın muhtemelen teknik sorunlar yüzünden iyi hava koşullarına rağmen battığı kaydedildi.Şu ana kadar en az 316 kişinin kurtarıldığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini vurguladı.Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler, bir gözlem uçağı, Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir Black Hawk helikopteri ve yerel balıkçı tekneleri katılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/abdde-icinde-8-kisinin-bulundugu-ozel-jet-dustu-1103027024.html

filipinler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filipinler, feribot, feribot kazası