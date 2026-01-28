Hamburgerden çıkan kemik dişini kırmıştı, 2 diş için 1 milyon lira tazminat talebinde bulundu: 'Boğazıma da kaçabilirdi'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/hamburgerden-cikan-kemik-disini-kirmisti-2-dis-icin-1-milyon-lira-tazminat-talebinde-bulundu-1103088646.html
Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki Engin Koşar, yediği hamburgerden kemik çıktığı ve 2 dişi kırıldığı için 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Alerjik... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
Kayseri'de yaşayan Engin Koşar, kentte yaklaşık 3 yıl önce bir alışveriş merkezindeki restoranda yediği hamburgerden çıkan kemik parçasının 2 dişini kırmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.Restoran 'karşılayamayız' dediDurumu firma yetkililerine bildirerek kırılan dişlerinin yaptırılmasını isteyen Koşar, ret cevabı alınca Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesinden rapor aldı.Kasten yaralamadan dava açıldıKoşar'ın, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak firmaya açtığı 1 milyon liralık tazminat davası ile "kasten yaralama" suçundan Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinde açılan kamu davası devam ediyor.'Bunu çocuklar da yiyebilirdi'Engin Koşar, 2023'te bir restoranda yediği hamburger köftesinin içinden kemik çıktığını ve 2 dişinin kırıldığını anlattı.Sinüs kemiğinde de kırılma yaşandığını ifade eden Koşar, şubenin masraflarını karşılayamayacaklarını söylemeleri üzerine dava açmak durumunda kaldığını belirtti.İdiyopatik (nedeni bilinmeyen) alerji rahatsızlığı nedeniyle yiyeceklere ve ilaçlara duyarlı olduğunu ve yüzde 50 engelli raporlu bulunduğunu anlatan Koşar, "Bu süreçte büyük bir sağlık problemi atlattım. Üç kere operasyon geçirdim. Birçok ilacı kullanamadım ve tedavi sürecim çok uzadı. Bu yıl tedavi sürecimi tamamlayabildim, kemik problemlerim devam ediyor." dedi.Yemeğinden çıkan kemiğin bir çocuğa da denk gelebileceğini vurgulayan Koşar, şunları kaydetti:'1 milyon liralık manevi tazminat talebimiz var'Tazminat ve ceza davalarının devam ettiğini belirten avukat Şükrü Berk ise "1 milyon liralık bir manevi tazminat talebimiz var. Bu tazminat talebimizin yargılama neticesinde kabul edileceğini düşünüyoruz. İşletmenin 'suç sizde' şeklinde savunmaları nedeniyle yargılama sürecimiz uzun sürmüştür. Umuyoruz ki yargılama süreçleri kısa sürer. Müvekkilimiz uğramış olduğu maddi manevi kayıplarını karşılayabilir." diye konuştu.
Kayseri'de yaşayan Engin Koşar, kentte yaklaşık 3 yıl önce bir alışveriş merkezindeki restoranda yediği hamburgerden çıkan kemik parçasının 2 dişini kırmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.
Restoran 'karşılayamayız' dedi
Durumu firma yetkililerine bildirerek kırılan dişlerinin yaptırılmasını isteyen Koşar, ret cevabı alınca Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesinden rapor aldı.
Kasten yaralamadan dava açıldı
Koşar'ın, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak firmaya açtığı 1 milyon liralık tazminat davası ile "kasten yaralama" suçundan Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinde açılan kamu davası devam ediyor.
'Bunu çocuklar da yiyebilirdi'
Engin Koşar, 2023'te bir restoranda yediği hamburger köftesinin içinden kemik çıktığını ve 2 dişinin kırıldığını anlattı.
Sinüs kemiğinde de kırılma yaşandığını ifade eden Koşar, şubenin masraflarını karşılayamayacaklarını söylemeleri üzerine dava açmak durumunda kaldığını belirtti.
İdiyopatik (nedeni bilinmeyen) alerji rahatsızlığı nedeniyle yiyeceklere ve ilaçlara duyarlı olduğunu ve yüzde 50 engelli raporlu bulunduğunu anlatan Koşar, "Bu süreçte büyük bir sağlık problemi atlattım. Üç kere operasyon geçirdim. Birçok ilacı kullanamadım ve tedavi sürecim çok uzadı. Bu yıl tedavi sürecimi tamamlayabildim, kemik problemlerim devam ediyor." dedi.
Yemeğinden çıkan kemiğin bir çocuğa da denk gelebileceğini vurgulayan Koşar, şunları kaydetti:
"Bunu çocuklar da yiyebilirdi. Başka türlü bir şey de olabilirdi. Boğazıma, soluk boruma da kaçabilirdi. Şükür ki soluk boruma kaçmadı. Sadece dişlerimin kırıldığına şükrediyorum. Daha büyük bir komplikasyonla karşılaşmadığım için de şanslı olduğumu hissediyorum. Buradaki denetimsizliğin ve denetleyen kişilerin gerekli işlemleri yapmadığının bilinmesi için dava açtım. İnsan sağlığının hiçe sayıldığını bir kez daha görmüş olduk."
'1 milyon liralık manevi tazminat talebimiz var'
Tazminat ve ceza davalarının devam ettiğini belirten avukat Şükrü Berk ise "1 milyon liralık bir manevi tazminat talebimiz var. Bu tazminat talebimizin yargılama neticesinde kabul edileceğini düşünüyoruz. İşletmenin 'suç sizde' şeklinde savunmaları nedeniyle yargılama sürecimiz uzun sürmüştür. Umuyoruz ki yargılama süreçleri kısa sürer. Müvekkilimiz uğramış olduğu maddi manevi kayıplarını karşılayabilir." diye konuştu.