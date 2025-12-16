Ekmekten jilet çıktı: Kahvaltıda facianın eşiğinden dönüldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/nevsehirde-ekmekten-jilet-cikti-kahvaltida-facianin-esiginden-donuldu-1101837995.html
Nevşehir’de bir fırından alınan ekmeğin içinden jilet çıkması büyük tepkiye yol açtı. Kahvaltı sırasında fark edilen olayda facianın eşiğinden dönüldü. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T10:45+0300
2025-12-16T10:45+0300
2025-12-16T10:45+0300
Nevşehir’de yaşanan olayda bir vatandaşın fırından satın aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı. Sabah kahvaltısı sırasında ekmeği ağzına götüren Muhammet Boyacı, ekmeğin içinde sert bir cisim fark etti. Ekmeği kontrol eden Boyacı, jiletle karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.Sabah'ın haberine göre, o sırada kahvaltı masasında küçük yaştaki yeğeninin de bulunduğunu belirten Boyacı, yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Boyacı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım.”İlk değerlendirmelere göre olayın, fırınlarda ekmeğin üzerini çizmek için kullanılan jiletin dikkatsizlik sonucu hamurun içine karışmasıyla meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayın bildirilmesi üzerine ilgili mercilerin devreye girdiği ve fırın hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.
türki̇ye
