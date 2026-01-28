https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/guney-korede-eski-first-lady-kim-yolsuzluktan-20-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1103086698.html

Güney Kore'de eski First Lady Kim, yolsuzluktan 20 ay hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de eski First Lady Kim, yolsuzluktan 20 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sputnik Türkiye

Görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi First Lady Kim Keon Hee, rüşvet aldığı gerekçesiyle 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yoon... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T10:51+0300

2026-01-28T10:51+0300

2026-01-28T10:51+0300

dünya

güney kore

yoon suk-yeol

kim keon hee

hapis cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102328169_0:70:1024:646_1920x0_80_0_0_eee51469fcb980fb2f50d15e78d0444d.jpg

Güney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, yolsuzluk suçlamaları kapsamında 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim’in rüşvet aldığı gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verdi.Mahkeme, Kim'in bir kiliseden elmas kolye gibi değerli hediyeler kabul ettiğini ve bunun karşılığında ticari, ayrıcalıklar vaat ettiğini tespit etti. Hakimler, bu eylemin görev konumunu kötüye kullanılması anlamına geldiğini belirtti.20 ay hapis cezasına çarptırıldıSavcılık, Kim hakkında rüşvet, hisse senedi manipülasyonu ve siyasi finansman yasalarını ihlal suçlamalarıyla 15 yıl hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle hisse manipülasyonu ve siyasi finansman suçlamalarından beraat kararı verdi.Mahkeme kararında, “Devlet başkanına yakın bir first lady, ülkeyi temsil eden sembolik bir figürdür. Ancak sanık bu konumunu kişisel çıkar için kullandı” ifadelerine yer verildi.Kim'in avukatları kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, 20 aylık cezanın 'nispeten ağır' olduğunu savundu.Kim Keon Hee, delilleri karartma ihtimali gerekçesiyle Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunuyor. Gözaltına alınmadan kısa süre önce kamuoyundan özür dileyen Kim, suçlamaları reddetmiş ve kendisini “önemsiz biri” olarak tanımlamıştı.Yoon ve eşi, 2024’teki sıkıyönetim krizi sonrası görevden alınmalarının ardından kamuoyunda büyük itibar kaybı yaşamıştı. Kim’in karıştığı yolsuzluk skandalları da Yoon’un halk desteğinin hızla düşmesine neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/idam-cezasi-istenmisti-guney-korede-eski-devlet-baskani-yoonun-sikiyonetim-davasinda-ilk-hukum-1102788035.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, yoon suk-yeol, kim keon hee, hapis cezası