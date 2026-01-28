https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/guney-korede-eski-first-lady-kim-yolsuzluktan-20-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1103086698.html
Güney Kore'de eski First Lady Kim, yolsuzluktan 20 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, yolsuzluk suçlamaları kapsamında 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim’in rüşvet aldığı gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verdi.Mahkeme, Kim'in bir kiliseden elmas kolye gibi değerli hediyeler kabul ettiğini ve bunun karşılığında ticari, ayrıcalıklar vaat ettiğini tespit etti. Hakimler, bu eylemin görev konumunu kötüye kullanılması anlamına geldiğini belirtti.20 ay hapis cezasına çarptırıldıSavcılık, Kim hakkında rüşvet, hisse senedi manipülasyonu ve siyasi finansman yasalarını ihlal suçlamalarıyla 15 yıl hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle hisse manipülasyonu ve siyasi finansman suçlamalarından beraat kararı verdi.Mahkeme kararında, “Devlet başkanına yakın bir first lady, ülkeyi temsil eden sembolik bir figürdür. Ancak sanık bu konumunu kişisel çıkar için kullandı” ifadelerine yer verildi.Kim'in avukatları kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, 20 aylık cezanın 'nispeten ağır' olduğunu savundu.Kim Keon Hee, delilleri karartma ihtimali gerekçesiyle Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunuyor. Gözaltına alınmadan kısa süre önce kamuoyundan özür dileyen Kim, suçlamaları reddetmiş ve kendisini “önemsiz biri” olarak tanımlamıştı.Yoon ve eşi, 2024’teki sıkıyönetim krizi sonrası görevden alınmalarının ardından kamuoyunda büyük itibar kaybı yaşamıştı. Kim’in karıştığı yolsuzluk skandalları da Yoon’un halk desteğinin hızla düşmesine neden olmuştu.
