Feribot seferlerine fırtına engeli: Yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın etkili olması beklenen fırtına sebebiyle uyarı yapmıştı. Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin yarın yapılmayacağını açıklandı.Tüm seferler iptalGökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.Ege için kuvvetli fırtına uyarısıEge Denizi'nin kuzey ve güneyinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın sabahtan itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra ise batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın cuma sabahtan itibaren kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
SON HABERLER
17:05 28.01.2026 (güncellendi: 17:06 28.01.2026)
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Ege Denizi'nin kuzey ve güneyinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.
Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın sabahtan itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra ise batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cuma sabahtan itibaren kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.