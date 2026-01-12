https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/abdde-fed-krizi-buyuyor-jerome-powell-hakkinda-cezai-sorusturma-baslatildi-1102664347.html
ABD'de 'Fed' gerilimi: Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatıldı
ABD’de 'Fed' gerilimi: Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatıldı
12.01.2026
2026-01-12T10:29+0300
2026-01-12T10:29+0300
2026-01-12T10:36+0300
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında federal savcıların cezai soruşturma başlattığı bildirildi. Soruşturmanın, Powell’ın haziran ayında Kongre’de Fed’in Washington’daki genel merkezinde yürütülen 2,5 milyar dolarlık yenileme projesine ilişkin verdiği ifadelerle bağlantılı olduğu belirtildi.Powell, pazar gecesi yayımladığı video mesajda soruşturmanın teknik bir mesele olmadığını savunarak, bunun Trump yönetimiyle yaşanan faiz politikası geriliminin bir sonucu olduğunu öne sürdü. Powell, “Fed’in faiz oranlarını başkanın tercihlerine göre değil, kamu yararını gözeterek belirlemesinin bedeliyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.Soruşturmanın, Fed’in siyasi bağımsızlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Powell, "Cezai kovuşturma tehdidi, Federal Rezerv'in faiz oranlarını Başkan'ın (Trump'ın) tercihlerini takip etmek yerine, kamu yararına olacak en iyi değerlendirmeye göre belirlemesinin bir sonucudur" dedi.ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Chad Gilmartin, soruşturmayla ilgili ayrıntı vermekten kaçınırken, Bakanlığın “vergi mükelleflerinin paralarının kötüye kullanımına ilişkin iddiaları öncelikli olarak incelediğini” söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği röportajda soruşturmadan haberdar olmadığını savunarak, Powell’ı hem faiz politikaları hem de Fed binasının yenilenmesi konusunda sert sözlerle eleştirdi. Trump, Powell’ı yeniden aday göstermeyeceğini daha önce açıklamıştı.Trump, son bir yılda Powell’a yönelik eleştirilerini giderek sertleştirirken, Fed’in faiz indirimlerine gitmemesini açıkça hedef almıştı. Fed, geçen yılın ikinci yarısında faizleri üç kez düşürmüş olsa da, yetkililer yakın dönemde yeni bir indirimin gündemde olmadığını belirtmişti.Powell’a yönelik baskılar bununla da sınırlı kalmamış, Trump daha önce Fed Başkanı’nı görevden alma tehdidinde bulunmuştu. Powell ise başkanın kendisini görevden alma yetkisi bulunmadığını vurgulamıştı.Soruşturma, Trump’ın Powell’ın görev süresinin mayıs ayında sona ermesinin ardından Fed’in yeni başkanını açıklamaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Trump’ın, yerine Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ya da eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’ı düşünebileceği iddiaları gündemde.
abd
10:29 12.01.2026 (güncellendi: 10:36 12.01.2026)
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında, Kongre’de yaptığı açıklamalar nedeniyle federal savcılar tarafından cezai soruşturma başlatıldı. Powell, soruşturmayı Trump yönetiminin faiz politikalarına yönelik baskılarıyla ilişkilendirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında federal savcıların cezai soruşturma başlattığı bildirildi. Soruşturmanın, Powell’ın haziran ayında Kongre’de Fed’in Washington’daki genel merkezinde yürütülen 2,5 milyar dolarlık yenileme projesine ilişkin verdiği ifadelerle bağlantılı olduğu belirtildi.
Powell, pazar gecesi yayımladığı video mesajda soruşturmanın teknik bir mesele olmadığını savunarak, bunun Trump yönetimiyle yaşanan faiz politikası geriliminin bir sonucu olduğunu öne sürdü. Powell, “Fed’in faiz oranlarını başkanın tercihlerine göre değil, kamu yararını gözeterek belirlemesinin bedeliyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın, Fed’in siyasi bağımsızlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Powell, "Cezai kovuşturma tehdidi, Federal Rezerv'in faiz oranlarını Başkan'ın (Trump'ın) tercihlerini takip etmek yerine, kamu yararına olacak en iyi değerlendirmeye göre belirlemesinin bir sonucudur" dedi.
ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Chad Gilmartin, soruşturmayla ilgili ayrıntı vermekten kaçınırken, Bakanlığın “vergi mükelleflerinin paralarının kötüye kullanımına ilişkin iddiaları öncelikli olarak incelediğini” söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği röportajda soruşturmadan haberdar olmadığını savunarak, Powell’ı hem faiz politikaları hem de Fed binasının yenilenmesi konusunda sert sözlerle eleştirdi. Trump, Powell’ı yeniden aday göstermeyeceğini daha önce açıklamıştı.
Trump, son bir yılda Powell’a yönelik eleştirilerini giderek sertleştirirken, Fed’in faiz indirimlerine gitmemesini açıkça hedef almıştı. Fed, geçen yılın ikinci yarısında faizleri üç kez düşürmüş olsa da, yetkililer yakın dönemde yeni bir indirimin gündemde olmadığını belirtmişti.
Powell’a yönelik baskılar bununla da sınırlı kalmamış, Trump daha önce Fed Başkanı’nı görevden alma tehdidinde bulunmuştu. Powell ise başkanın kendisini görevden alma yetkisi bulunmadığını vurgulamıştı.
Soruşturma, Trump’ın Powell’ın görev süresinin mayıs ayında sona ermesinin ardından Fed’in yeni başkanını açıklamaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Trump’ın, yerine Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ya da eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’ı düşünebileceği iddiaları gündemde.