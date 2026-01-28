Türkiye
Deutsche Bank’a kara para soruşturması: Frankfurt ve Berlin şubelerine baskın
Deutsche Bank’a kara para soruşturması: Frankfurt ve Berlin şubelerine baskın
Alman federal polisinin, kara para aklama şüphesi kapsamında Deutsche Bank'ın Frankfurt ve Berlin'deki ofislerinde arama gerçekleştirdiği bildirildi. Frankfurt Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve şu aşamada kimliği açıklanmayan kişiler ile banka çalışanlarının mercek altında olduğunu duyurdu.Savcılıktan açıklama, bankadan iş birliği mesajıSavcılık açıklamasında, bankanın geçmişte yabancı şirketlerle ticari ilişkiler yürüttüğü, bu şirketlerin bazılarının ise devam eden incelemelerde kara para aklama amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği aktarıldı. Aramaların bu kapsamda yapıldığı ifade edildi.Deutsche Bank, ofislerinde arama yapıldığını doğruladı ancak soruşturmanın içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı. Bankadan yapılan açıklamada, "Banka, savcılık makamlarıyla tam iş birliği içindedir" denildiği aktarıldı.Soruşturmanın, 2013 ile 2018 yılları arasındaki bazı işlemlerle bağlantılı olabileceği öne sürülürken, savcılık bu zaman dilimine ilişkin yorum yapmadı. Aramaların ardından bankanın hisselerinde gün içinde yaklaşık yüzde 3 düşüş yaşandığı bildirildi.Gelişmenin, Deutsche Bank'ın 2025 mali sonuçlarını açıklamasından hemen önce gelmesi dikkat çekti. Savcılık, incelenen işlemlerin kapsamı ve şirketler hakkında şu aşamada bilgi veremeyeceğini kaydetti.
Deutsche Bank’a kara para soruşturması: Frankfurt ve Berlin şubelerine baskın

18:32 28.01.2026
© AP Photo / Natasha LivingstoneDeutsche Bank
Deutsche Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Natasha Livingstone
Almanya’da federal polis, kara para aklama şüphesiyle Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerinde arama yaptı. Savcılık soruşturmanın sürdüğünü, banka ise yetkililerle iş birliği içinde olduğunu açıkladı.
Alman federal polisinin, kara para aklama şüphesi kapsamında Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerinde arama gerçekleştirdiği bildirildi. Frankfurt Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve şu aşamada kimliği açıklanmayan kişiler ile banka çalışanlarının mercek altında olduğunu duyurdu.

Savcılıktan açıklama, bankadan iş birliği mesajı

Savcılık açıklamasında, bankanın geçmişte yabancı şirketlerle ticari ilişkiler yürüttüğü, bu şirketlerin bazılarının ise devam eden incelemelerde kara para aklama amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği aktarıldı. Aramaların bu kapsamda yapıldığı ifade edildi.
Deutsche Bank, ofislerinde arama yapıldığını doğruladı ancak soruşturmanın içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı.
Bankadan yapılan açıklamada, “Banka, savcılık makamlarıyla tam iş birliği içindedir” denildiği aktarıldı.
Soruşturmanın, 2013 ile 2018 yılları arasındaki bazı işlemlerle bağlantılı olabileceği öne sürülürken, savcılık bu zaman dilimine ilişkin yorum yapmadı. Aramaların ardından bankanın hisselerinde gün içinde yaklaşık yüzde 3 düşüş yaşandığı bildirildi.
Gelişmenin, Deutsche Bank’ın 2025 mali sonuçlarını açıklamasından hemen önce gelmesi dikkat çekti. Savcılık, incelenen işlemlerin kapsamı ve şirketler hakkında şu aşamada bilgi veremeyeceğini kaydetti.
