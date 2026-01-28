https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/deutsche-banka-kara-para-sorusturmasi-frankfurt-ve-berlin-subelerine-baskin-1103103095.html
Deutsche Bank’a kara para soruşturması: Frankfurt ve Berlin şubelerine baskın
Deutsche Bank’a kara para soruşturması: Frankfurt ve Berlin şubelerine baskın
Sputnik Türkiye
Almanya’da federal polis, kara para aklama şüphesiyle Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerinde arama yaptı. Savcılık soruşturmanın sürdüğünü... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T18:32+0300
2026-01-28T18:32+0300
2026-01-28T18:32+0300
ekonomi̇
berlin
frankfurt
deutsche bank
kara para
kara para aklama
almanya
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104174/31/1041743132_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_f24d9b61b6802ad9e624f8fd497dd5a1.jpg
Alman federal polisinin, kara para aklama şüphesi kapsamında Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerinde arama gerçekleştirdiği bildirildi. Frankfurt Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve şu aşamada kimliği açıklanmayan kişiler ile banka çalışanlarının mercek altında olduğunu duyurdu.Savcılıktan açıklama, bankadan iş birliği mesajıSavcılık açıklamasında, bankanın geçmişte yabancı şirketlerle ticari ilişkiler yürüttüğü, bu şirketlerin bazılarının ise devam eden incelemelerde kara para aklama amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği aktarıldı. Aramaların bu kapsamda yapıldığı ifade edildi.Deutsche Bank, ofislerinde arama yapıldığını doğruladı ancak soruşturmanın içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı. Bankadan yapılan açıklamada, “Banka, savcılık makamlarıyla tam iş birliği içindedir” denildiği aktarıldı.Soruşturmanın, 2013 ile 2018 yılları arasındaki bazı işlemlerle bağlantılı olabileceği öne sürülürken, savcılık bu zaman dilimine ilişkin yorum yapmadı. Aramaların ardından bankanın hisselerinde gün içinde yaklaşık yüzde 3 düşüş yaşandığı bildirildi.Gelişmenin, Deutsche Bank’ın 2025 mali sonuçlarını açıklamasından hemen önce gelmesi dikkat çekti. Savcılık, incelenen işlemlerin kapsamı ve şirketler hakkında şu aşamada bilgi veremeyeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bm-guvenlik-konseyi-yemendeki-gorev-gucunun-suresini-uzatti-1103102105.html
berlin
frankfurt
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104174/31/1041743132_24:0:976:714_1920x0_80_0_0_5abfcffda0ef50dd106832d480a11d7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
berlin, frankfurt, deutsche bank, kara para, kara para aklama, almanya, avrupa
berlin, frankfurt, deutsche bank, kara para, kara para aklama, almanya, avrupa
Deutsche Bank’a kara para soruşturması: Frankfurt ve Berlin şubelerine baskın
Almanya’da federal polis, kara para aklama şüphesiyle Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerinde arama yaptı. Savcılık soruşturmanın sürdüğünü, banka ise yetkililerle iş birliği içinde olduğunu açıkladı.
Alman federal polisinin, kara para aklama şüphesi kapsamında Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerinde arama gerçekleştirdiği bildirildi. Frankfurt Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve şu aşamada kimliği açıklanmayan kişiler ile banka çalışanlarının mercek altında olduğunu duyurdu.
Savcılıktan açıklama, bankadan iş birliği mesajı
Savcılık açıklamasında, bankanın geçmişte yabancı şirketlerle ticari ilişkiler yürüttüğü, bu şirketlerin bazılarının ise devam eden incelemelerde kara para aklama amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği aktarıldı. Aramaların bu kapsamda yapıldığı ifade edildi.
Deutsche Bank, ofislerinde arama yapıldığını doğruladı ancak soruşturmanın içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı.
Bankadan yapılan açıklamada, “Banka, savcılık makamlarıyla tam iş birliği içindedir” denildiği aktarıldı.
Soruşturmanın, 2013 ile 2018 yılları arasındaki bazı işlemlerle bağlantılı olabileceği öne sürülürken, savcılık bu zaman dilimine ilişkin yorum yapmadı. Aramaların ardından bankanın hisselerinde gün içinde yaklaşık yüzde 3 düşüş yaşandığı bildirildi.
Gelişmenin, Deutsche Bank’ın 2025 mali sonuçlarını açıklamasından hemen önce gelmesi dikkat çekti. Savcılık, incelenen işlemlerin kapsamı ve şirketler hakkında şu aşamada bilgi veremeyeceğini kaydetti.