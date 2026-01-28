https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bm-guvenlik-konseyi-yemendeki-gorev-gucunun-suresini-uzatti-1103102105.html

BM Güvenlik Konseyi Yemen'deki görev gücünün süresini uzattı

BM Güvenlik Konseyi Yemen'deki görev gücünün süresini uzattı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen’de görev yapan UNMHA misyonunun süresini son kez uzattı. 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T18:03+0300

2026-01-28T18:03+0300

2026-01-28T18:03+0300

dünya

yemen

çin

rusya

güvenlik konseyi

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074337020_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a17be7f339484e542bb22bbd8b4c881a.png

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Yemen’deki 'UN Mission to Support the Hudaydah Agreement' (UNMHA) görev süresini 31 Mart’a kadar uzattığı bildirildi. Uzatmanın, misyon için 'son kez' olduğu aktarıldı.Oylamada dikkat çeken mesajlarKarar taslağını hazırlayan Birleşik Krallık’ın BM Daimi Temsilciliği, oylamanın ardından memnuniyet mesajı paylaştı. İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Archie Young, misyonun yetkilerinin BM Yemen Özel Temsilciliği’ne devredilmesini desteklediklerini söyledi.Young’un, “UNMHA’nın görevlerinin düzenli ve sürdürülebilir şekilde devredilmesini bekliyoruz” dediği ve Husilerin keyfi gözaltılarını kınadıklarını ifade ettiği aktarıldı.Kararın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada 13 ülkenin desteğiyle kabul edildiği, Rusya ve Çin’in ise çekimser kaldığı belirtildi.Rusya ve Çin neden çekimser kaldı?Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, kararın engellenmemesinin Yemen yönetimi ve bölgesel ortaklardan gelen talepler doğrultusunda olduğunu söyledi. Evstigneeva’nın, Konseyin önceliğinin Yemen’de kapsayıcı diyalog ve normalleşme süreci olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise Hudeyde’deki güvenlik durumunun kırılgan olduğunu belirtti. Fu Cong’un, misyonun aceleyle çekilmesinin yeni bir çatışma riskini artırabileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.Yetkililer, UNMHA’nın görevlerinin mart ayı sonunda resmen sona ereceğini ve bundan sonraki sürecin BM Özel Temsilciliği tarafından yürütüleceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-rusya-abd-ve-ukrayna-heyetleri-arasindaki-gorusme-1-subatta-abu-dabide-yapilacak-1103101737.html

yemen

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, çin, rusya, güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi