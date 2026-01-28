https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bm-guvenlik-konseyi-yemendeki-gorev-gucunun-suresini-uzatti-1103102105.html
BM Güvenlik Konseyi Yemen'deki görev gücünün süresini uzattı
BM Güvenlik Konseyi Yemen'deki görev gücünün süresini uzattı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen’de görev yapan UNMHA misyonunun süresini son kez uzattı. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T18:03+0300
2026-01-28T18:03+0300
2026-01-28T18:03+0300
dünya
yemen
çin
rusya
güvenlik konseyi
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074337020_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a17be7f339484e542bb22bbd8b4c881a.png
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Yemen’deki 'UN Mission to Support the Hudaydah Agreement' (UNMHA) görev süresini 31 Mart’a kadar uzattığı bildirildi. Uzatmanın, misyon için 'son kez' olduğu aktarıldı.Oylamada dikkat çeken mesajlarKarar taslağını hazırlayan Birleşik Krallık’ın BM Daimi Temsilciliği, oylamanın ardından memnuniyet mesajı paylaştı. İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Archie Young, misyonun yetkilerinin BM Yemen Özel Temsilciliği’ne devredilmesini desteklediklerini söyledi.Young’un, “UNMHA’nın görevlerinin düzenli ve sürdürülebilir şekilde devredilmesini bekliyoruz” dediği ve Husilerin keyfi gözaltılarını kınadıklarını ifade ettiği aktarıldı.Kararın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada 13 ülkenin desteğiyle kabul edildiği, Rusya ve Çin’in ise çekimser kaldığı belirtildi.Rusya ve Çin neden çekimser kaldı?Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, kararın engellenmemesinin Yemen yönetimi ve bölgesel ortaklardan gelen talepler doğrultusunda olduğunu söyledi. Evstigneeva’nın, Konseyin önceliğinin Yemen’de kapsayıcı diyalog ve normalleşme süreci olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise Hudeyde’deki güvenlik durumunun kırılgan olduğunu belirtti. Fu Cong’un, misyonun aceleyle çekilmesinin yeni bir çatışma riskini artırabileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.Yetkililer, UNMHA’nın görevlerinin mart ayı sonunda resmen sona ereceğini ve bundan sonraki sürecin BM Özel Temsilciliği tarafından yürütüleceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/peskov-rusya-abd-ve-ukrayna-heyetleri-arasindaki-gorusme-1-subatta-abu-dabide-yapilacak-1103101737.html
yemen
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074337020_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_fcb41e0212e3c3b4d9153e56f7add8aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yemen, çin, rusya, güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
yemen, çin, rusya, güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
BM Güvenlik Konseyi Yemen'deki görev gücünün süresini uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen’de görev yapan UNMHA misyonunun süresini son kez uzattı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Yemen’deki 'UN Mission to Support the Hudaydah Agreement' (UNMHA) görev süresini 31 Mart’a kadar uzattığı bildirildi. Uzatmanın, misyon için 'son kez' olduğu aktarıldı.
Oylamada dikkat çeken mesajlar
Karar taslağını hazırlayan Birleşik Krallık’ın BM Daimi Temsilciliği, oylamanın ardından memnuniyet mesajı paylaştı. İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Archie Young, misyonun yetkilerinin BM Yemen Özel Temsilciliği’ne devredilmesini desteklediklerini söyledi.
Young’un, “UNMHA’nın görevlerinin düzenli ve sürdürülebilir şekilde devredilmesini bekliyoruz” dediği ve Husilerin keyfi gözaltılarını kınadıklarını ifade ettiği aktarıldı.
Kararın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada 13 ülkenin desteğiyle kabul edildiği, Rusya ve Çin’in ise çekimser kaldığı belirtildi.
Rusya ve Çin neden çekimser kaldı?
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, kararın engellenmemesinin Yemen yönetimi ve bölgesel ortaklardan gelen talepler doğrultusunda olduğunu söyledi. Evstigneeva’nın, Konseyin önceliğinin Yemen’de kapsayıcı diyalog ve normalleşme süreci olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise Hudeyde’deki güvenlik durumunun kırılgan olduğunu belirtti. Fu Cong’un, misyonun aceleyle çekilmesinin yeni bir çatışma riskini artırabileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.
Yetkililer, UNMHA’nın görevlerinin mart ayı sonunda resmen sona ereceğini ve bundan sonraki sürecin BM Özel Temsilciliği tarafından yürütüleceğini kaydetti.