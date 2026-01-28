https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/calilik-alana-atilan-at-ve-esek-kemikleriyle-ilgili-2-kisi-gozaltina-alindi-bir-supheli-araniyor-1103081776.html
Çalılık alana atılan at ve eşek kemikleriyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Bir şüpheli aranıyor
Çalılık alana atılan at ve eşek kemikleriyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Bir şüpheli aranıyor
Sputnik Türkiye
Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Yapılan aramalarda 5 ata el... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T02:27+0300
2026-01-28T02:27+0300
2026-01-28T02:28+0300
sakarya
at
eşek
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/16/1052004873_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d64fbdec41da0ad6b4a1e15669cd5ec9.jpg
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyol yan yol mevkisinde üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin hayvan kalıntılarını çalılık alana attıkları belirlendi.Bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin 48 yaşındaki C.T., 23 yaşındaki H.T. ve 47 yaşındaki S.T. olduğunu tespit etti.Şüphelilerden C.T. ve H.T, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.Ayrıca kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra yapılan operasyonda ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/ticaret-bakanligi-inceleme-baslatti-8-katli-burger-yemek-icin-daha-once-6-katli-burger-yemis-olmak-1103080951.html
sakarya
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/16/1052004873_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_895e35280c445f43257b8a4d156e7292.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sakarya, at, eşek
Çalılık alana atılan at ve eşek kemikleriyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Bir şüpheli aranıyor
02:27 28.01.2026 (güncellendi: 02:28 28.01.2026)
Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Yapılan aramalarda 5 ata el konuldu.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyol yan yol mevkisinde üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin hayvan kalıntılarını çalılık alana attıkları belirlendi.
Bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin 48 yaşındaki C.T., 23 yaşındaki H.T. ve 47 yaşındaki S.T. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerden C.T. ve H.T, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.
Ayrıca kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra yapılan operasyonda ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.