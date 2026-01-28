https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/calilik-alana-atilan-at-ve-esek-kemikleriyle-ilgili-2-kisi-gozaltina-alindi-bir-supheli-araniyor-1103081776.html

Çalılık alana atılan at ve eşek kemikleriyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Bir şüpheli aranıyor

Çalılık alana atılan at ve eşek kemikleriyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Bir şüpheli aranıyor

Sputnik Türkiye

Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Yapılan aramalarda 5 ata el... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T02:27+0300

2026-01-28T02:27+0300

2026-01-28T02:28+0300

sakarya

at

eşek

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/16/1052004873_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d64fbdec41da0ad6b4a1e15669cd5ec9.jpg

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyol yan yol mevkisinde üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin hayvan kalıntılarını çalılık alana attıkları belirlendi.Bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin 48 yaşındaki C.T., 23 yaşındaki H.T. ve 47 yaşındaki S.T. olduğunu tespit etti.Şüphelilerden C.T. ve H.T, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.Ayrıca kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra yapılan operasyonda ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/ticaret-bakanligi-inceleme-baslatti-8-katli-burger-yemek-icin-daha-once-6-katli-burger-yemis-olmak-1103080951.html

sakarya

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sakarya, at, eşek