Çalılık alana atılan at ve eşek kemikleriyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Bir şüpheli aranıyor
Çalılık alana atılan at ve eşek kemikleriyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Bir şüpheli aranıyor
Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gozaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Yapılan aramalarda 5 ata el...
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyol yan yol mevkisinde üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin hayvan kalıntılarını çalılık alana attıkları belirlendi.Bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin 48 yaşındaki C.T., 23 yaşındaki H.T. ve 47 yaşındaki S.T. olduğunu tespit etti.Şüphelilerden C.T. ve H.T, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.Ayrıca kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra yapılan operasyonda ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.
02:27 28.01.2026
Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Yapılan aramalarda 5 ata el konuldu.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otoyol yan yol mevkisinde üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin hayvan kalıntılarını çalılık alana attıkları belirlendi.
Bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin 48 yaşındaki C.T., 23 yaşındaki H.T. ve 47 yaşındaki S.T. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerden C.T. ve H.T, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.
Ayrıca kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra yapılan operasyonda ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.
