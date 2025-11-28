https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/nafaka-duzenlemesinde-sona-gelindi-suresiz-nafaka-kalkiyor-mu-ne-zaman-meclise-sunulacak-1101395335.html
Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Süresiz nafaka kalkıyor mu? Ne zaman Meclis'e sunulacak?
Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Süresiz nafaka kalkıyor mu? Ne zaman Meclis'e sunulacak?
Sputnik Türkiye
Nafaka düzenlemesinde takvim belli oldu. Buna göre düzenleme mart ayından sonra TBMM'ye sunulacak. Peki yeni düzenleme neler getirecek? Süresiz nafaka kalkacak... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T17:28+0300
2025-11-28T17:28+0300
2025-11-28T17:28+0300
türki̇ye
nafaka
süresiz nafaka
yasa
yasa tasarısı
tbmm
boşanma davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg
Türkiye'de süresiz nafaka tartışmaları sürerken, nafaka ile ilgili yeni düzenlemenin mart ayından sonra TBMM'ye sunulması bekleniyor. Yeni teklifte süresiz nafaka kaldırılacak ve nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Buna göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde. Önce boşanma davası görülecek, velayet ve nafaka için ayrı davalar işleyecek. Süresiz nafaka kalkıyorHabertürk'ün haberine göre, aile hukukuna yönelik yasal düzenleme çalışmaları yeni yılla birlikte hızlanacak. Gözler ise nafaka düzenlemesinde olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte nafakada bir sınır çizilmesi gündemde. Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Boşanan kadın ya da erkeklerin evlilik süresine 2 yıl eklenerek ortaya çıkan süre kadar nafaka verilmesi formülü gündemde. Örneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka verilebilecek.Nafakası sone eren kadınlara başka destekler sağlanacakNafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara dul, yetim aylığı ya da yaşlılık aylığı gibi bir sosyal yardım verilecek. Düzenlemeyle hedef, sosyal denge ve adaletin sağlanması olacak.Önce boşanma davası görülecek sonra nafaka ve velayet davası Meclis'e sunulacak teklifle çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet, ayrıca davalarda görülecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Teklif, mart ayından sonra Meclis'e sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/aile-mahkemesinden-suresiz-nafaka-cikisi-anayasaya-aykiri-dedi-aymye-tasidi-1097921511.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_403:0:1003:450_1920x0_80_0_0_d550c006fb8ae7ee0a0727000270f69d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nafaka, süresiz nafaka , yasa, yasa tasarısı, tbmm, boşanma davası
nafaka, süresiz nafaka , yasa, yasa tasarısı, tbmm, boşanma davası
Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Süresiz nafaka kalkıyor mu? Ne zaman Meclis'e sunulacak?
Nafaka düzenlemesinde takvim belli oldu. Buna göre düzenleme mart ayından sonra TBMM'ye sunulacak. Peki yeni düzenleme neler getirecek? Süresiz nafaka kalkacak mı?
Türkiye'de süresiz nafaka tartışmaları sürerken, nafaka ile ilgili yeni düzenlemenin mart ayından sonra TBMM'ye sunulması bekleniyor. Yeni teklifte süresiz nafaka kaldırılacak ve nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Buna göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde. Önce boşanma davası görülecek, velayet ve nafaka için ayrı davalar işleyecek.
Habertürk'ün haberine göre, aile hukukuna yönelik yasal düzenleme çalışmaları yeni yılla birlikte hızlanacak. Gözler ise nafaka düzenlemesinde olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte nafakada bir sınır çizilmesi gündemde.
Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Boşanan kadın ya da erkeklerin evlilik süresine 2 yıl eklenerek ortaya çıkan süre kadar nafaka verilmesi formülü gündemde. Örneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka verilebilecek.
Nafakası sone eren kadınlara başka destekler sağlanacak
Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara dul, yetim aylığı ya da yaşlılık aylığı gibi bir sosyal yardım verilecek. Düzenlemeyle hedef, sosyal denge ve adaletin sağlanması olacak.
Önce boşanma davası görülecek sonra nafaka ve velayet davası
Meclis'e sunulacak teklifle çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet, ayrıca davalarda görülecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Teklif, mart ayından sonra Meclis'e sunulacak.