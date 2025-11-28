https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/nafaka-duzenlemesinde-sona-gelindi-suresiz-nafaka-kalkiyor-mu-ne-zaman-meclise-sunulacak-1101395335.html

Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Süresiz nafaka kalkıyor mu? Ne zaman Meclis'e sunulacak?

Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Süresiz nafaka kalkıyor mu? Ne zaman Meclis'e sunulacak?

Sputnik Türkiye

Nafaka düzenlemesinde takvim belli oldu. Buna göre düzenleme mart ayından sonra TBMM'ye sunulacak. Peki yeni düzenleme neler getirecek? Süresiz nafaka kalkacak... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T17:28+0300

2025-11-28T17:28+0300

2025-11-28T17:28+0300

türki̇ye

nafaka

süresiz nafaka

yasa

yasa tasarısı

tbmm

boşanma davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg

Türkiye'de süresiz nafaka tartışmaları sürerken, nafaka ile ilgili yeni düzenlemenin mart ayından sonra TBMM'ye sunulması bekleniyor. Yeni teklifte süresiz nafaka kaldırılacak ve nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Buna göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde. Önce boşanma davası görülecek, velayet ve nafaka için ayrı davalar işleyecek. Süresiz nafaka kalkıyorHabertürk'ün haberine göre, aile hukukuna yönelik yasal düzenleme çalışmaları yeni yılla birlikte hızlanacak. Gözler ise nafaka düzenlemesinde olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte nafakada bir sınır çizilmesi gündemde. Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. Boşanan kadın ya da erkeklerin evlilik süresine 2 yıl eklenerek ortaya çıkan süre kadar nafaka verilmesi formülü gündemde. Örneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka verilebilecek.Nafakası sone eren kadınlara başka destekler sağlanacakNafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara dul, yetim aylığı ya da yaşlılık aylığı gibi bir sosyal yardım verilecek. Düzenlemeyle hedef, sosyal denge ve adaletin sağlanması olacak.Önce boşanma davası görülecek sonra nafaka ve velayet davası Meclis'e sunulacak teklifle çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet, ayrıca davalarda görülecek. Düzenlemenin 13. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Teklif, mart ayından sonra Meclis'e sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/aile-mahkemesinden-suresiz-nafaka-cikisi-anayasaya-aykiri-dedi-aymye-tasidi-1097921511.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nafaka, süresiz nafaka , yasa, yasa tasarısı, tbmm, boşanma davası