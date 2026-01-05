Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde karar onandı: Dosya Yargıtay'a taşınıyor

Türkiye
Esenyurt’ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayetine ilişkin davada verilen ağır hapis cezaları, İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu. Mağdur avukatı ise dosyayı Yargıtay'a götüreceklerini duyurdu.
İstanbul Esenyurt’ta 28 Temmuz 2023’te bir tekel bayinde yaşanan saldırıda Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili yargılanan Tarık, Murat, Azat ve Servet Ö. hakkında yerel mahkeme, her bir sanığı iki kez müebbet hapis cezasına çarptırmış; ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 11’er yıl hapis cezası vermişti.
Kararın ardından Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, cezaların artırılması talebiyle dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak Cumhuriyet’in haberine göre İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı.
Avukat Şeker, İstinaf’tan çıkan karar sonrası dosyayı bu kez Yargıtay’a götüreceklerini açıkladı.
