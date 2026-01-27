https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/besiktas-duyurdu-tammy-abrahamin-yeni-takimi-belli-oldu-1103077356.html

Beşiktaş duyurdu: Tammy Abraham'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham’ın 21 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olduğunu açıkladı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan son açıklamada Abraham’ın 21 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olduğu duyuruldu. Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma’dan kiralanan Abraham’ın bonservisini kısa süre önce 13 milyon euro bedelle almıştı.

