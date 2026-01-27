Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/besiktas-duyurdu-tammy-abrahamin-yeni-takimi-belli-oldu-1103077356.html
Beşiktaş duyurdu: Tammy Abraham'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş duyurdu: Tammy Abraham'ın yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham’ın 21 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olduğunu açıkladı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan son açıklamada Abraham’ın 21 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olduğu duyuruldu. Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma’dan kiralanan Abraham’ın bonservisini kısa süre önce 13 milyon euro bedelle almıştı.
Beşiktaş duyurdu: Tammy Abraham'ın yeni takımı belli oldu

27.01.2026
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham’ın 21 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan son açıklamada Abraham’ın 21 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olduğu duyuruldu.
Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma’dan kiralanan Abraham’ın bonservisini kısa süre önce 13 milyon euro bedelle almıştı.
