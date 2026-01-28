Türkiye
Belçika Başbakanı: En büyük müttefikimiz kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor
Belçika Başbakanı: En büyük müttefikimiz kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor
Belçika Başbakanı Bart De Wever, son dönemde ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerginliğe işaret ederek, "En büyük müttefikimiz kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, De Wever, Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda konuştu.Belçika'nın 'uzun bir jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlık dönemine hazırlanması gerektiğini' söyleyen De Wever, Avrupa'nın 'kendi egemenliğini savunacak silahlara yakın gelecekte sahip olamayacağının' anlaşılmasının da katkı sağladığını kaydetti.De Wever, doğrudan ABD'ye atıfta bulunmayarak, "En büyük müttefikimiz bu kırılganlığı istismar etmeye çalışıyor" dedi.‘Haddini aşan yaklaşım’Bunun ‘Avrupa ülkelerinin egemenliğinin ve halklarının demokratik iradesinin önemsenmediği izlenimi verdiğini' kaydeden Belçika Başbakanı, Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının zorla geçersiz kılınmasını öngören ve ‘haddini aşan’ bir yaklaşım olarak tanımladı.De Wever, "Dünyanın en güçlü gücünden gelse bile Avrupalı bir müttefikin toprak bütünlüğünün ve kendi kaderini tayin hakkının baskı altına alınmasına asla tahammül edemeyiz" ifadesini kullandı.
16:01 28.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertBelçika Başbakanı Bart De Wever
Belçika Başbakanı Bart De Wever, son dönemde ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerginliğe işaret ederek, "En büyük müttefikimiz kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, De Wever, Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda konuştu.
Belçika'nın 'uzun bir jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlık dönemine hazırlanması gerektiğini' söyleyen De Wever, Avrupa'nın 'kendi egemenliğini savunacak silahlara yakın gelecekte sahip olamayacağının' anlaşılmasının da katkı sağladığını kaydetti.
De Wever, doğrudan ABD'ye atıfta bulunmayarak, "En büyük müttefikimiz bu kırılganlığı istismar etmeye çalışıyor" dedi.

‘Haddini aşan yaklaşım’

Bunun ‘Avrupa ülkelerinin egemenliğinin ve halklarının demokratik iradesinin önemsenmediği izlenimi verdiğini' kaydeden Belçika Başbakanı, Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının zorla geçersiz kılınmasını öngören ve ‘haddini aşan’ bir yaklaşım olarak tanımladı.
De Wever, "Dünyanın en güçlü gücünden gelse bile Avrupalı bir müttefikin toprak bütünlüğünün ve kendi kaderini tayin hakkının baskı altına alınmasına asla tahammül edemeyiz" ifadesini kullandı.
