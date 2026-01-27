https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/turk-telekomun-abonelerine-yuzde-100-zam-yapilacagi-iddia-edildi-aciklama-geldi-1103078787.html

'Türk Telekom'un abonelerine yüzde 100 zam yapılacağı' iddia edildi: Açıklama geldi

'Türk Telekom'un abonelerine yüzde 100 zam yapılacağı' iddia edildi: Açıklama geldi

27.01.2026

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk Telekom ile ilgili iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.DMM'nin açıklamasında "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir" denildi.Türk Telekom'da söz konusu olan uygulamanın, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçler olduğu belirtilen açıklamada yüzde 100 zam iddiasıyla ilgili şunlar aktarıldı:Açıklamada ayrıca amuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi rica edildi.

